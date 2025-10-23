Как понять, что у вас кариес? От первых признаков до очевидных симптомов

просмотров: 37



Что такое скрытый кариес?



От сладкого до горячего: первые симптомы





Лечение с ювелирной точностью: почему без микроскопа не обойтись?

Профилактика: как не допустить развития скрытого кариеса?



Кариес – не всегда темное пятно на эмали. Существует так называемый скрытый кариес, который развивается в труднодоступных местах: между зубов, в области фиссур (естественных углублений на жевательной поверхности) или под видимой здоровой эмалью. Он может долгое время оставаться незамеченным для пациента при визуальном осмотре без диагностики.«Коварство скрытого кариеса в том, что внешне зуб может выглядеть абсолютно здоровым, – комментирует. – Пациент не видит разрушений, а значит, не чувствует надобности для обращения к врачу. Между тем, кариозный процесс прогрессирует, бактерии проникают все глубже, и первым симптомом становится именно боль от сладкого. Сахароза – идеальная питательная среда для микробов, их активность резко возрастает, что и вызывает кратковременный болевой импульс».Стоматологи выделяют перечень симптомов, который указывает на углубление проблемы:1. Боль на сладкое, холодное/горячее → Кариес или пульпит.Если на раздражитель в виде сахара зуб не отреагировал, и пациент не обратился к врачу, кариес доходит до пульпы – «нерва» зуба. Развивается пульпит. Боль становится более интенсивной, может возникать спонтанно, особенно ночью, и долго не утихать после устранения раздражителя.2. Боль при накусывании → может сигнализировать о периодонтите.Следующая стадия – когда воспаление выходит за пределы корня зуба и затрагивает окружающие его ткани. «При периодонтите боль при нажатии/накусывании – это грозный симптом, – объясняет. – Она часто носит распирающий, интенсивный характер и долго не проходит. Это говорит о том, что инфекция уже находится в периапикальных тканях, и требуется сложное, многоэтапное лечение».Лечение каналов зуба (эндодонтия) при пульпите и периодонтите – одна из самых сложных процедур в стоматологии. Корневые каналы тоньше человеческого волоса, имеют сложную анатомию, ответвления и микроскопические отверстия. Старая методика «на ощупь» часто приводила к неполному очищению каналов, что являлось причиной рецидивов и, в конечном счете, потери зуба.«Лечение под микроскопом – это золотой стандарт современной эндодонтии, – уверена Вероника Павкина. – Микроскоп дает увеличение в 20–30 раз и мощное освещение. Врач видит то, что невозможно разглядеть невооруженным глазом: дополнительные каналы, мельчайшие ответвления, очаги инфекции и старые пломбировочные материалы. Это позволяет провести ювелирную работу: тщательно очистить и обработать всю канальную систему, что является залогом долгосрочного успеха лечения».Елена Сафонкина добавляет: «При работе под микроскопом мы действуем максимально щадяще. У нас нет необходимости «слепо» расширять вход в канал, удаляя лишние здоровые ткани зуба. Мы сохраняем его структурную прочность, что значительно продлевает срок службы зуба после лечения».Эксперты сходятся во мнении: лучшая тактика – это профилактика.1. Регулярные осмотры. Посещайте стоматолога не реже двух раз в год, даже если ничего не болит.2. Профессиональная гигиена. Снятие зубного налета и камня лишает бактерии питательной среды.3. Рентген-диагностика. Прицельные и панорамные снимки (ОПТГ) позволяют выявить скрытый кариес между зубами и под пломбами.4. Правильная гигиена дома. Использование зубной нити (флосса) и ирригатора – обязательное условие для очистки межзубных промежутков.Боль – это не причина принять обезболивающее, а сигнал SOS от вашего организма. Современная стоматология, вооруженная такими технологиями, как микроскоп, позволяет лечить даже сложные случаи с максимальной предсказуемостью и комфортом для пациента. Но чтобы не доводить до пульпита и периодонтита, важно выстраивать партнерские отношения со своим стоматологом и приходить на прием до того, как зуб напомнит о себе болью.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020РекламаРекламодатель - ООО Медицинская Клиника "Винир"Erid: 2SDnjcYhHfV