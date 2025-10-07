7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Здоровье
Главный генетик области отметила помощь региональной власти больным фенилкетонурией


В Саратовской области меры, направленные на поддержку пациентов с фенилкетонурией, стали настоящим прорывом в улучшении качества их жизни.
О важности материальной помощи при организации правильного питания для пациентов с фенилкетонурией высказалась главный внештатный специалист по медицинской генетике, заведующая медико-генетической консультацией Саратовской областной детской клинической больницы, кандидат медицинских наук Лилия Андреева.

Фенилкетонурия  — это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в нарушении обмена аминокислот. Из-за такого дисбаланса в теле накапливаются опасные соединения, способные отравлять нервную систему, в том числе и ткани головного мозга.
«Ключевой принцип лечения фенилкетонурии  - пожизненное соблюдение низкобелковой диеты с ограничением фенилаланина  и использованием специальных лечебных продуктов.

Благодаря соблюдению определенных рекомендаций и правильному питанию  - приему специальных лечебных продуктов дети с ФКУ могут расти здоровыми, посещать школу, заниматься спортом и вести активную жизнь, как их сверстники.
Хотела бы особо отметить, что решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты жителям области, страдающим фенилкетонурией, принятое по инициативе губернатора Романа Бусаргина более двух лет назад – для этих детей и их родителей имеют высочайшую важность. Ранее от государства они получали практически копейки. Губернатор своим решением увеличил выплату в более, чем в 5 тыс. руб. ежемесячно. Это очень большое и нужное подспорье», - отметила Лилия Петровна.

При этом пациентам важно и необходимо придерживаться всех рекомендаций лечащего врача, если пациент подозревает у себя непереносимость или неэффективность каких-либо торговых наименований препаратов он обязательно должен сказать об этом  лечащему врачу для оформления направления на госпитализацию и подтверждения непереносимости или неэффективности того или иного препарата. В случае подтверждения непереносимости, будет произведена коррекция лекарственной терапии, закуплен по торговому наименованию.