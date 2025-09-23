В Хвалынской районной больнице введен в эксплуатацию компьютерный томограф

23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
17:10 | 23 сентября
Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах
16:42 | 23 сентября
В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Хвалынской районной больнице введен в эксплуатацию компьютерный томограф

Здоровье
В Хвалынской районной больнице введен в эксплуатацию компьютерный томограф


Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Аппарат КТ (компьютерный томограф) — это рентгеновский прибор, который с помощью компьютерной технологии создает детализированные изображения внутренних органов, костей, тканей и сосудов человека, позволяя диагностировать различные заболевания. В отличие от МРТ, КТ лучше визуализирует кости и твердые ткани.

КТ используется для выявления опухолей, переломов, воспалений, кровотечений, камней, сосудистых аномалий (аневризмы, стенозы) и патологий органов.

«На данный момент аппарат работает в тестовом режиме, а в дальнейшем он позволит оперативно и с высочайшей достоверностью получать изображения органов грудной клетки, брюшной полости, почек, малого таза и других областей, что позволит точно поставить диагноз, назначить и начать лечение. Для повышения информативности КТ может проводиться с применением контрастного вещества», - рассказала главный врач районной больницы Екатерина Юдина.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».