В Хвалынской районной больнице введен в эксплуатацию компьютерный томограф

Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Аппарат КТ (компьютерный томограф) — это рентгеновский прибор, который с помощью компьютерной технологии создает детализированные изображения внутренних органов, костей, тканей и сосудов человека, позволяя диагностировать различные заболевания. В отличие от МРТ, КТ лучше визуализирует кости и твердые ткани.КТ используется для выявления опухолей, переломов, воспалений, кровотечений, камней, сосудистых аномалий (аневризмы, стенозы) и патологий органов.«На данный момент аппарат работает в тестовом режиме, а в дальнейшем он позволит оперативно и с высочайшей достоверностью получать изображения органов грудной клетки, брюшной полости, почек, малого таза и других областей, что позволит точно поставить диагноз, назначить и начать лечение. Для повышения информативности КТ может проводиться с применением контрастного вещества», - рассказала главный врач районной больницы Екатерина Юдина.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».