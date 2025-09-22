22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Современное оборудование: эффективность и инновации

Здоровье
Современное оборудование: эффективность и инновации


В 2024 году в Энгельсской городской поликлинике №1 был введен в эксплуатацию автоматический анализатор BS-240 Pro Mindray, полученный в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Анализатор выдает надежные результаты и позволил значительно расширить спектр выполняемых биохимических исследований. У аппарата хорошая пропускная способность – 240 фотометрических тестов за один час.

«После установки нового оборудования у лаборатории появилась возможность проводить в кратчайшие сроки самые срочные исследования, в том числе в ходе диспансеризации. Это дает возможность врачам определять факторы, угрожающие жизни больного, и купировать их. При этом обеспечивается автоматизация контроля качества полученных результатов. Также в конце 2024 года кабинеты клинико-диагностической лаборатории были обновлены новыми гематологическими анализаторами, мочевыми анализаторами, медицинскими микроскопами. Такой внушительный набор современного лабораторного оборудования дает медучреждению целый ряд преимуществ. Это высокая производительность, точность исследований и эффективное расходование рабочего времени персонала», - рассказала главный врач Энгельсской городской поликлиники № 1 Ольга Емельяненко.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»