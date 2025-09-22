Современное оборудование: эффективность и инновации

просмотров: 41

В 2024 году в Энгельсской городской поликлинике №1 был введен в эксплуатацию автоматический анализатор BS-240 Pro Mindray, полученный в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Анализатор выдает надежные результаты и позволил значительно расширить спектр выполняемых биохимических исследований. У аппарата хорошая пропускная способность – 240 фотометрических тестов за один час.«После установки нового оборудования у лаборатории появилась возможность проводить в кратчайшие сроки самые срочные исследования, в том числе в ходе диспансеризации. Это дает возможность врачам определять факторы, угрожающие жизни больного, и купировать их. При этом обеспечивается автоматизация контроля качества полученных результатов. Также в конце 2024 года кабинеты клинико-диагностической лаборатории были обновлены новыми гематологическими анализаторами, мочевыми анализаторами, медицинскими микроскопами. Такой внушительный набор современного лабораторного оборудования дает медучреждению целый ряд преимуществ. Это высокая производительность, точность исследований и эффективное расходование рабочего времени персонала», - рассказала главный врач Энгельсской городской поликлиники № 1 Ольга Емельяненко.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»