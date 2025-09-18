На базе врачебной амбулатории п. Красный Октябрь провели диагностическое обследование жителей

просмотров: 53

Передвижной медицинский флюорографический комплекс Саратовской районной больницы был получен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Флюорографическое обследование в амбулатории п. Красный Октябрь за один день прошли 76 пациентов.«Передвижной флюорограф значительно повышает доступность и качество обследования. Флюорографическое обследование входит в диспансеризацию и профилактические осмотры. Оно проводится с 18 лет один раз в год. Диагностика проводится бесплатно. Всем желающим пройти флюорографию при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - рассказал главный врач районной больницы Михаил Перепелов.