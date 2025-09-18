В Саратовской районной больнице выполнено более четырех тысяч исследований на передвижном маммографе

18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Здоровье / Новости
Маммографическая система на базе автомобиля ГАЗ была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день общее количество проведенных с помощью передвижного комплекса исследований превышает 4 тысячи, из них диагностировано 18 онкологических патологий

«Преимущества передвижного маммографа заключаются в его мобильности и доступности, что позволяет проводить скрининг и диагностику в удаленных и труднодоступных районах, а также на предприятиях. Это расширяет охват населения, повышает эффективность профилактики рака молочной железы за счет раннего выявления патологий, и сокращает время, которое женщины тратят на дорогу в стационар. Современные передвижные комплексы используют цифровые технологии, обеспечивая высокое качество изображений и возможность их последующей обработки и хранения», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».