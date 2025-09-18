В Саратовской районной больнице выполнено более четырех тысяч исследований на передвижном маммографе

просмотров: 113

Маммографическая система на базе автомобиля ГАЗ была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.На сегодняшний день общее количество проведенных с помощью передвижного комплекса исследований превышает 4 тысячи, из них диагностировано 18 онкологических патологий«Преимущества передвижного маммографа заключаются в его мобильности и доступности, что позволяет проводить скрининг и диагностику в удаленных и труднодоступных районах, а также на предприятиях. Это расширяет охват населения, повышает эффективность профилактики рака молочной железы за счет раннего выявления патологий, и сокращает время, которое женщины тратят на дорогу в стационар. Современные передвижные комплексы используют цифровые технологии, обеспечивая высокое качество изображений и возможность их последующей обработки и хранения», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».