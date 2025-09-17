Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию

просмотров: 66

Хирурги удалили гигантский фибраматозный узел, сохранив пациентке жизнь и здоровьеВ гинекологическое отделение Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи поступила женщина с острой задержкой мочи. Причиной этого состояния стало образование больших размеров, выявленное специалистами больницы при обследовании. Опухоль занимала весь малый таз, и консилиум врачей принял решение об экстренном оперативном лечении.При оперативном вмешательстве врачи решали задачи не только по спасению жизни, но и сохранению здоровья женщины. В настоящее время пациентка выписана из стационара для дальнейшего лечения на амбулаторном этапе и благодарит врачей за спасённую жизнь.Операцию выполнила команда под руководством д.м.н. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета СГМУ, главного внештатного специалиста по гинекологии министерства здравоохранения области Анны Романовской, заведующего гинекологическим отделением № 1 Екатерины Жильнио, доцента к.м.н. Виктории Морозовой, врача гинекологического отделения № 1 Романа Пономарева. Анестезиологическое пособие обеспечила врач-анестезиолог-реаниматолог Марина Сычева.«Особенность Саратовской городской клинической больницы скорой помощи - многопрофильность учреждения, в котором оказывается широкий спектр медицинских услуг. Это способствует оказанию медицинской помощи по разным профилям, что дает возможность координации между ними в экстренных оперативных условиях. Таким образом достигается максимальный эффект качественного предоставления медицинской помощи. Этот клинический случай обогатил профессиональный опыт специалистов больницы и подтвердил высокий уровень оказываемой помощи», - отметила главный врач Ирина Бугаева.