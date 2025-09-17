17 сентября 2025 СРЕДА
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
Хирурги удалили гигантский фибраматозный узел, сохранив пациентке жизнь и здоровье

В гинекологическое отделение Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи поступила женщина с острой задержкой мочи. Причиной этого состояния стало образование больших размеров, выявленное специалистами больницы при обследовании. Опухоль занимала весь малый таз, и консилиум врачей принял решение об экстренном оперативном лечении.

При оперативном вмешательстве врачи решали задачи не только по спасению жизни, но и сохранению здоровья женщины. В настоящее время пациентка выписана из стационара для дальнейшего лечения на амбулаторном этапе и благодарит врачей за спасённую жизнь.

Операцию выполнила команда под руководством д.м.н. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета СГМУ, главного внештатного специалиста по гинекологии министерства здравоохранения области Анны Романовской, заведующего гинекологическим отделением № 1 Екатерины Жильнио, доцента к.м.н. Виктории Морозовой, врача гинекологического отделения № 1 Романа Пономарева. Анестезиологическое пособие обеспечила врач-анестезиолог-реаниматолог Марина Сычева.

«Особенность Саратовской городской клинической больницы скорой помощи - многопрофильность учреждения, в котором оказывается широкий спектр медицинских услуг. Это способствует оказанию медицинской помощи по разным профилям, что дает возможность координации между ними в экстренных оперативных условиях. Таким образом достигается максимальный эффект качественного предоставления медицинской помощи. Этот клинический случай обогатил профессиональный опыт специалистов больницы и подтвердил высокий уровень оказываемой помощи», - отметила главный врач Ирина Бугаева.