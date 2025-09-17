Лечение и протезирование по электронному сертификату СФР: новая возможность для людей с инвалидностью

просмотров: 38

Социальный фонд России предоставляет людям с инвалидностью возможность получить необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата – современной и удобной альтернативы получению изделия в натуральном виде. И теперь вы можете использовать этот сертификат для оплаты услуг по протезированию зубов именно у нас!Это специальный платежный инструмент, который резервирует для вас необходимую сумму средств из бюджета. Этими средствами можно расплатиться за то техническое средство реабилитации, которое предписано вам в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).- Свобода выбора – вы сами выбираете клинику и врача, а не получаете направление в заранее определённое учреждение.- Скорость – сокращается время от подачи заявления до получения услуги.- Прозрачность – все средства сразу направляются поставщику, минуя личный счёт.Если в вашей ИПРА в разделе «Технические средства реабилитации» указаны позиции: Зубные протезы (изготовление и ремонт) –вы можете выбрать для их получения нашу клинику.1. Оформите сертификат: подайте заявление в Соцфонд через портал Госуслуг или МФЦ, выбрав способ получения ТСР «с использованием электронного сертификата».2. Привяжите его к банковской карте «Мир».3. Запишитесь к нам – мы сделаем всё остальное!Стоматология «ВИНИР» — первая в регионе! Дмитрий Бекшанов, генеральный директор Медицинской клиники «ВИНИР»: «Наша стоматология гордится тем, что стала первым медицинским учреждением в регионе, подключившимся к системе электронных сертификатов СФР для оказания стоматологических услуг. Это значит, что мы не только следим за технологическим прогрессом, но и делаем все возможное, чтобы передовые и качественные стоматологические услуги были доступны каждому, кто в них нуждается»Врачи стоматологии «ВИНИР» имеют большой опыт работы со сложными случаями и изготовления всех видов зубных протезов и ортодонтических конструкций, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого пациента.Наши администраторы подробно проконсультируют вас о том, как воспользоваться электронным сертификатом СФР именно в нашей клинике. Просто позвоните нам или напишите в онлайн-чате.Это возможность получить качественное и современное стоматологическое лечение по государственному сертификату!ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020Рекламаеrid: 2SDnjeb6yvW