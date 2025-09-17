Лечение и протезирование по электронному сертификату СФР: новая возможность для людей с инвалидностью
Узнайте, как воспользоваться современным и удобным способом оплаты стоматологических услуг и изготовления зубных протезов с помощью электронного сертификата Социального фонда России. Клиника «ВИНИР» стала первой стоматологией в регионе, подключившейся к этой программе, чтобы сделать качественную стоматологическую помощь ещё доступнее.
Социальный фонд России предоставляет людям с инвалидностью возможность получить необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата – современной и удобной альтернативы получению изделия в натуральном виде. И теперь вы можете использовать этот сертификат для оплаты услуг по протезированию зубов именно у нас!
Что такое электронный сертификат на ТСР?
Это специальный платежный инструмент, который резервирует для вас необходимую сумму средств из бюджета. Этими средствами можно расплатиться за то техническое средство реабилитации, которое предписано вам в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).
Главные преимущества сертификата:
- Свобода выбора – вы сами выбираете клинику и врача, а не получаете направление в заранее определённое учреждение.
- Скорость – сокращается время от подачи заявления до получения услуги.
- Прозрачность – все средства сразу направляются поставщику, минуя личный счёт.
Как воспользоваться сертификатом в нашей стоматологии?
Если в вашей ИПРА в разделе «Технические средства реабилитации» указаны позиции: Зубные протезы (изготовление и ремонт) –
вы можете выбрать для их получения нашу клинику.
1. Оформите сертификат: подайте заявление в Соцфонд через портал Госуслуг или МФЦ, выбрав способ получения ТСР «с использованием электронного сертификата».
2. Привяжите его к банковской карте «Мир».
3. Запишитесь к нам – мы сделаем всё остальное!
Стоматология «ВИНИР» — первая в регионе! Дмитрий Бекшанов, генеральный директор Медицинской клиники «ВИНИР»: «Наша стоматология гордится тем, что стала первым медицинским учреждением в регионе, подключившимся к системе электронных сертификатов СФР для оказания стоматологических услуг. Это значит, что мы не только следим за технологическим прогрессом, но и делаем все возможное, чтобы передовые и качественные стоматологические услуги были доступны каждому, кто в них нуждается»
Врачи стоматологии «ВИНИР» имеют большой опыт работы со сложными случаями и изготовления всех видов зубных протезов и ортодонтических конструкций, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого пациента.
Остались вопросы?
Наши администраторы подробно проконсультируют вас о том, как воспользоваться электронным сертификатом СФР именно в нашей клинике. Просто позвоните нам или напишите в онлайн-чате.
Это возможность получить качественное и современное стоматологическое лечение по государственному сертификату!
