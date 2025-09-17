17 сентября 2025 СРЕДА
18:00 | 16 сентября
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций
17:30 | 16 сентября
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения
17:30 | 16 сентября
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы
17:09 | 16 сентября
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
17:08 | 16 сентября
17:00 | 16 сентября
Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО
16:44 | 16 сентября
15:30 | 16 сентября
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций


Современное оборудование было получено Пугачевской районной больницей в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Стойка установлена в хирургическом отделении районной больницы. Она позволяет проводить операции с наибольшей эффективностью, минимальными травмами и коротким реабилитационным периодом при помощи точечных проколов. Стойка оснащена системой видеонаблюдения, обеспечивающая высококачественную визуализацию во время процедур

«Данный вид оперативного вмешательства может применяться также для диагностических целей, когда другие способы диагностики не дают точного представления о заболевании. Нашими хирургами проведено порядка 100 операций и более 60 диагностических исследований. Жителям Пугачевского района не надо ехать в клиники других близлежащих городов или в областной центр, лечение можно провести в своей районной больнице. Для выполнения обследования для подтверждения диагноза либо плановой операции необходимо обратиться в поликлинику к врачу-хирургу», - рассказала главный врач районной больницы Марина Андриянова

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».