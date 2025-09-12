12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
13:30 | 12 сентября
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
12:30 | 12 сентября
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
12:10 | 12 сентября
В Саратове появится фиджитал-центр
11:00 | 12 сентября
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
10:19 | 12 сентября
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
10:00 | 12 сентября
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
09:16 | 12 сентября
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате

Здоровье / Новости
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате


В Питерскую районную больницу, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, был закуплен высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат.

Данный аппарат обеспечивает низкую дозу облучения пациентов и превосходное качество снимков. Во время исследования, информация через радиовизиограф передается на экран монитора путём преобразования рентгеновских лучей в цифровой снимок, что позволяет определить воспалительный процесс за верхушкой зуба, длину корневого канала и правильность пломбирования корневого канала.

«Поликлиника обслуживает 300 посещений в смену, из них на долю стоматологии приходится порядка 34 посещений в сутки. Хочется отметить, что долгое время рентгеновский дентальный аппарат отсутствовал в Питерском районе, что вызывало сложности в лечении зубов. Но с 2024 года жители Питерского района могут сразу после консультации врача-стоматолога выполнить диагностику полости рта», - рассказал главный врач Максим Шевченко.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».