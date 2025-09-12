С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате

просмотров: 78

В Питерскую районную больницу, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, был закуплен высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат.Данный аппарат обеспечивает низкую дозу облучения пациентов и превосходное качество снимков. Во время исследования, информация через радиовизиограф передается на экран монитора путём преобразования рентгеновских лучей в цифровой снимок, что позволяет определить воспалительный процесс за верхушкой зуба, длину корневого канала и правильность пломбирования корневого канала.«Поликлиника обслуживает 300 посещений в смену, из них на долю стоматологии приходится порядка 34 посещений в сутки. Хочется отметить, что долгое время рентгеновский дентальный аппарат отсутствовал в Питерском районе, что вызывало сложности в лечении зубов. Но с 2024 года жители Питерского района могут сразу после консультации врача-стоматолога выполнить диагностику полости рта», - рассказал главный врач Максим Шевченко.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».