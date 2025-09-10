На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
В этом году с учетом средств федерального и областного бюджетов на закупку лекарственных препаратов для льготников выделено более 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По словам главы региона, объемы финансирования увеличивали ежегодно , в среднем на 30%:
- 2022 год - 2,69 млрд рублей;
- 2023 год - 3,26 млрд рублей;
- 2024 год - 4,35 млрд рублей;
- 2025 год - 5,042 млрд рублей.
«Вопросы, связанные с обеспечением наших жителей необходимыми препаратами, находятся на постоянном контроле в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения. Обсудили существующие механизмы совершенствования процесса выдачи медикаментов.
Помимо кратного увеличения финансирования на это направление, принят ряд решений по модернизации системы льготного обеспечения жителей Саратовской области препаратами. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая разработана для того, чтобы упорядочить процесс выдачи бесплатных лекарств и сделать его более эффективным и удобным для граждан.
Кроме того, заявки на закупку необходимых лекарств в медицинских организациях начали формировать заранее, соответственно, аукционы также стали проводить раньше. Таким образом, формируется определённый запас препаратов.
В Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год»,- отметил губернатор.
По словам главы региона, объемы финансирования увеличивали ежегодно , в среднем на 30%:
- 2022 год - 2,69 млрд рублей;
- 2023 год - 3,26 млрд рублей;
- 2024 год - 4,35 млрд рублей;
- 2025 год - 5,042 млрд рублей.
«Вопросы, связанные с обеспечением наших жителей необходимыми препаратами, находятся на постоянном контроле в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения. Обсудили существующие механизмы совершенствования процесса выдачи медикаментов.
Помимо кратного увеличения финансирования на это направление, принят ряд решений по модернизации системы льготного обеспечения жителей Саратовской области препаратами. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая разработана для того, чтобы упорядочить процесс выдачи бесплатных лекарств и сделать его более эффективным и удобным для граждан.
Кроме того, заявки на закупку необходимых лекарств в медицинских организациях начали формировать заранее, соответственно, аукционы также стали проводить раньше. Таким образом, формируется определённый запас препаратов.
В Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год»,- отметил губернатор.