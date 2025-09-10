10 сентября 2025 СРЕДА
Новости
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей

Здоровье / Новости
В этом году с учетом средств федерального и областного бюджетов на закупку лекарственных препаратов для льготников выделено более 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, объемы финансирования увеличивали ежегодно , в среднем на 30%:

- 2022 год - 2,69 млрд рублей;
- 2023 год - 3,26 млрд рублей;
- 2024 год - 4,35 млрд рублей;
- 2025 год - 5,042 млрд рублей.

«Вопросы, связанные с обеспечением наших жителей необходимыми препаратами, находятся на постоянном контроле в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения. Обсудили существующие механизмы совершенствования процесса выдачи медикаментов.

Помимо кратного увеличения финансирования на это направление, принят ряд решений по модернизации системы льготного обеспечения жителей Саратовской области препаратами. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая разработана для того, чтобы упорядочить процесс выдачи бесплатных лекарств и сделать его более эффективным и удобным для граждан.

Кроме того, заявки на закупку необходимых лекарств в медицинских организациях начали формировать заранее, соответственно, аукционы также стали проводить раньше. Таким образом, формируется определённый запас препаратов.

В Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год»,- отметил губернатор.