На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей

По словам главы региона, объемы финансирования увеличивали ежегодно , в среднем на 30%:- 2022 год - 2,69 млрд рублей;- 2023 год - 3,26 млрд рублей;- 2024 год - 4,35 млрд рублей;- 2025 год - 5,042 млрд рублей.«Вопросы, связанные с обеспечением наших жителей необходимыми препаратами, находятся на постоянном контроле в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения. Обсудили существующие механизмы совершенствования процесса выдачи медикаментов.Помимо кратного увеличения финансирования на это направление, принят ряд решений по модернизации системы льготного обеспечения жителей Саратовской области препаратами. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая разработана для того, чтобы упорядочить процесс выдачи бесплатных лекарств и сделать его более эффективным и удобным для граждан.Кроме того, заявки на закупку необходимых лекарств в медицинских организациях начали формировать заранее, соответственно, аукционы также стали проводить раньше. Таким образом, формируется определённый запас препаратов.В Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год»,- отметил губернатор.