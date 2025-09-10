10 сентября 2025 СРЕДА
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
На территории Петровского района продолжает успешно функционировать современный мобильный медицинский комплекс, оснащенный флюорографом и маммографом. Комплекс «Флюмамм» позволяет жителям одновременно проходить обследование на наличие патологий органов грудной клетки и молочной железы.

Инновационный комплекс поступил в распоряжение Петровской районной больницы в мае 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря мобильности комплекса жители отдаленных населенных пунктов теперь имеют доступ к качественной диагностике, позволяющей своевременно выявлять опасные болезни, включая туберкулез и онкологические заболевания.

Комплекс также регулярно применяется при проведении медицинских осмотров сотрудников предприятий района, обеспечивая проведение необходимых профилактических мероприятий, а на этой неделе комплекс примет участие в акции «Поезд здоровья», организованной в Екатериновском районе.

С начала эксплуатации мобильного медицинского комплекса услугами флюорографии и маммографии воспользовались уже более пятисот жителей региона.

«Мы считаем важным обеспечить каждому пациенту своевременный доступ к качественным медицинским услугам. Диагностика заболеваний легких и молочных желез на ранней стадии существенно повышает эффективность лечения и улучшает прогнозы выздоровления», — подчеркнула главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.

Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».