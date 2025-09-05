За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове

просмотров: 116

По адресу ул. Наумовская,39а, в одном из филиалов Саратовской центральной городской детской поликлиники уже год работает кабинет охраны зрения и дневной стационар офтальмологического профиля.Под наблюдением опытных врачей и медицинских сестер дети из всех лечебных учреждений Саратова и области до 17 лет включительно по полису ОМС могут получить здесь медицинскую помощь.Современное оборудование позволяет проводить углубленную диагностику и корректировать состояния при близорукости, астигматизме, косоглазии, нарушении бинокулярного зрения и других. Из современных методов лечения доктора применяют магнитотерапию, лазерстимуляцию, цветоимпульсную терапию, программно-компьютерное лечение. Практически вся закупленная аппаратура отечественного производства.За год пролечено более 1,7 тыс детей, у 84% отмечается эффект от лечения. Одним из факторов отсутствия динамики является несоблюдение режима зрения, длительное времяпрепровождение за гаджетами.«Центр был открыт при поддержке губернатора Романа Бусаргина в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения». Можно смело сказать, что он не имеет аналогов в Саратове и области. Широкий спектр грамотно подобранного оборудования центра помогает в решении многих офтальмологических проблем у детей. Как мы знаем, раннее выявление нарушений позволяет незамедлительно приступить к лечению, что способствует более эффективным результатам. На базе центра охраны зрения готовы принять всех детей по полису ОМС из всех медицинских учреждений города Саратова и области, состоящих на диспансерном учете у врача-офтальмолога.Наша главная цель – сохранить и восстановить зрение ваших детей, чтобы они могли видеть мир ярким, четким и полным красок», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.