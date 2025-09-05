5 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 05 сентября
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену
16:23 | 05 сентября
Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
16:23 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
11:30 | 05 сентября
В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту
11:00 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
10:27 | 05 сентября
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»
09:05 | 05 сентября
За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
Здоровье / Новости
По адресу ул. Наумовская,39а, в одном из филиалов Саратовской центральной городской детской поликлиники уже год работает кабинет охраны зрения и дневной стационар офтальмологического профиля.

Под наблюдением опытных врачей и медицинских сестер дети из всех лечебных учреждений Саратова и области до 17 лет включительно по полису ОМС могут получить здесь медицинскую помощь.

Современное оборудование позволяет проводить углубленную диагностику и корректировать состояния при близорукости, астигматизме, косоглазии, нарушении бинокулярного зрения и других. Из современных методов лечения доктора применяют магнитотерапию, лазерстимуляцию, цветоимпульсную терапию, программно-компьютерное лечение. Практически вся закупленная аппаратура отечественного производства.

За год пролечено более 1,7 тыс детей, у 84% отмечается эффект от лечения. Одним из факторов отсутствия динамики является несоблюдение режима зрения, длительное времяпрепровождение за гаджетами.


«Центр был открыт при поддержке губернатора Романа Бусаргина в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения». Можно смело сказать, что он не имеет аналогов в Саратове и области. Широкий спектр грамотно подобранного оборудования центра помогает в решении многих офтальмологических проблем у детей. Как мы знаем, раннее выявление нарушений позволяет незамедлительно приступить к лечению, что способствует более эффективным результатам. На базе центра охраны зрения готовы принять всех детей по полису ОМС из всех медицинских учреждений города Саратова и области, состоящих на диспансерном учете у врача-офтальмолога.

Наша главная цель – сохранить и восстановить зрение ваших детей, чтобы они могли видеть мир ярким, четким и полным красок», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.