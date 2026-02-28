Отечественный шинный комплекс представил продукцию на «Иннопроме – 2026»

просмотров: 70

Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия», которая прошла в феврале 2026 года в Эр-Рияде. Участие компании было направлено на развитие экспортного сотрудничества со странами Персидского залива, укрепление партнерских связей и продвижение российской шинной продукции на ближневосточных рынках.«Выставка стала площадкой как для предметного обсуждения экспортной повестки, так и для достижения конкретных коммерческих договоренностей. Заключенные контракты с партнерами из Королевства Саудовская Аравия подтверждают конкурентоспособность продукции Шинного комплекса KAMA TYRES на рынках Персидского залива» – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Стенд компании посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина и Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. В рамках рабочих встреч были обсуждены вопросы дальнейшего развития экспортной деятельности, в том числе совершенствования инструментов государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий. Отдельное внимание было уделено мерам, направленным на повышение конкурентоспособности российской шинной продукции на внешних рынках.В ходе встречи также были представлены производственные мощности компании, ассортимент выпускаемой продукции и стратегия увеличения рыночной доли на рынке стран Персидского залива. Также обсуждалась востребованность российских шин среди потребителей региона.Участие в «Иннопроме» стало частью последовательной стратегии по расширению географии поставок и укреплению позиций на ключевых зарубежных рынках.