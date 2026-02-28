28 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
16:00 | 27 февраля
Личные вещи героя России представлены на музейной выставке
15:00 | 27 февраля
Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина
14:30 | 27 февраля
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Отечественный шинный комплекс представил продукцию на «Иннопроме – 2026»

Бизнес
Отечественный шинный комплекс представил продукцию на «Иннопроме – 2026»


Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия», которая прошла в феврале 2026 года в Эр-Рияде. Участие компании было направлено на развитие экспортного сотрудничества со странами Персидского залива, укрепление партнерских связей и продвижение российской шинной продукции на ближневосточных рынках.

«Выставка стала площадкой как для предметного обсуждения экспортной повестки, так и для достижения конкретных коммерческих договоренностей. Заключенные контракты с партнерами из Королевства Саудовская Аравия подтверждают конкурентоспособность продукции Шинного комплекса KAMA TYRES на рынках Персидского залива» – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Стенд компании посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина и Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. В рамках рабочих встреч были обсуждены вопросы дальнейшего развития экспортной деятельности, в том числе совершенствования инструментов государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий. Отдельное внимание было уделено мерам, направленным на повышение конкурентоспособности российской шинной продукции на внешних рынках.

В ходе встречи также были представлены производственные мощности компании, ассортимент выпускаемой продукции и стратегия увеличения рыночной доли на рынке стран Персидского залива. Также обсуждалась востребованность российских шин среди потребителей региона.

Участие в «Иннопроме» стало частью последовательной стратегии по расширению географии поставок и укреплению позиций на ключевых зарубежных рынках.