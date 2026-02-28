Отечественный шинный комплекс представил продукцию на «Иннопроме – 2026»
Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия», которая прошла в феврале 2026 года в Эр-Рияде. Участие компании было направлено на развитие экспортного сотрудничества со странами Персидского залива, укрепление партнерских связей и продвижение российской шинной продукции на ближневосточных рынках.
«Выставка стала площадкой как для предметного обсуждения экспортной повестки, так и для достижения конкретных коммерческих договоренностей. Заключенные контракты с партнерами из Королевства Саудовская Аравия подтверждают конкурентоспособность продукции Шинного комплекса KAMA TYRES на рынках Персидского залива» – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Стенд компании посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина и Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. В рамках рабочих встреч были обсуждены вопросы дальнейшего развития экспортной деятельности, в том числе совершенствования инструментов государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий. Отдельное внимание было уделено мерам, направленным на повышение конкурентоспособности российской шинной продукции на внешних рынках.
В ходе встречи также были представлены производственные мощности компании, ассортимент выпускаемой продукции и стратегия увеличения рыночной доли на рынке стран Персидского залива. Также обсуждалась востребованность российских шин среди потребителей региона.
Участие в «Иннопроме» стало частью последовательной стратегии по расширению географии поставок и укреплению позиций на ключевых зарубежных рынках.