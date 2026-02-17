Языковая ревизия в ритейле: кого больше всего затронут изменения

просмотров: 89

Требования к использованию русского языка в торговой среде существенно усиливаются в нашей стране с 1 марта 2026 года. Надзор со стороны Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры будет касаться не только фасадных вывесок, но и всей системы коммуникации с покупателем внутри магазинов. Под контроль попадают сервисные формулировки вроде «Открыто/Закрыто» и правила оказания услуг, а также названия отделов, ценники, рекламные и информационные материалы, описания товаров, инструкции, указатели и навигация в ТЦ.Исключение предусмотрено только для зарегистрированных товарных знаков и официальных наименований юридических лиц из ЕГРЮЛ, таких как Bosch, Grohe или Orac Decor. Для ИП подобные послабления отсутствуют, поскольку коммерческое обозначение не приравнивается к товарному знаку и не освобождает от соблюдения языковых норм.Наиболее чувствительными изменения окажутся для сегмента DIY и мебельной розницы, считает директор ТК «Каширский Двор», эксперт в области маркетинга, DIY-ритейла и дизайна Борис Сидоров. Он отмечает, что в этих форматах давно существует высокая доля англоязычных терминов. Обозначения категорий, технические параметры и даже названия отделов на протяжении многих лет оформлялись на английском языке. В профессиональной среде это считалось стандартом и признаком современного ассортимента — LED, MDF, OSB, HPL, Solid Wood. Теперь же отсутствие перевода на русский язык может быть расценено как нарушение.Отдельный фактор риска связан с масштабом торговых объектов. В крупном гипермаркете насчитываются сотни навигационных элементов и тысячи ценников. Каждый случай использования иностранного слова без перевода потенциально может квалифицироваться как отдельное правонарушение. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 4000 до 20 000 рублей, для юридических — от 100 000 до 500 000 рублей за один эпизод. Таким образом, совокупная сумма санкций для одного магазина способна превысить 3 млн рублей. Несмотря на отсутствие в КоАП прямой нормы о наказании за нарушение закона о государственном языке, ФАС вправе применять статью 14.3 КоАП о нарушении законодательства о рекламе, что значительно увеличивает правовые риски.Одновременно бизнесу придется учитывать и необходимость оперативного устранения выявленных несоответствий. Ощутимую финансовую нагрузку формируют проведение аудита, разработка новых макетов, срочная печать ценников, указателей и POS-материалов, демонтаж старых конструкций, монтаж новых и работа сотрудников в ночные смены. Затраты на один крупный объект, могут достигать сотен тысяч рублей, а для сетевых компаний общие расходы будут исчисляться десятками миллионов, — таковы оценки отраслевых экспертов.В то же время процесс языкового регулирования, затрагивающий как малый, так и крупный бизнес, можно сделать управляемым при грамотной подготовке, считает Борис Сидоров. Своевременный аудит, поэтапная замена информационных носителей и пересмотр стандартов оформления помогут не только минимизировать риски, но и укрепить репутацию социально ответственной компании, демонстрирующей уважение к своим клиентам.