Продукция из Нижнекамска вошла в число победителей конкурса «100 лучших товаров России»

27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
23:04 | 26 ноября
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
16:19 | 26 ноября
Александр Марченко рассказал о работе по улучшению показателей в Национальном рейтинге инвестиционного климата
13:30 | 26 ноября
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
12:30 | 26 ноября
В Саратовской области акцентируют внимание на инклюзивном трудоустройстве
11:30 | 26 ноября
В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова
10:30 | 26 ноября
В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы
09:28 | 26 ноября
В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Грузовые шины Шинного комплекса KAMA TYRES получили профессиональное признание и стали победителями федерального этапа престижной Программы «100 лучших товаров России». Конкурс ежегодно отмечает лучшие отечественные товары и услуги, отражая развитие российского производства, внедрение инноваций и высокий стандарт надежности.

«Эта победа — закономерный результат стратегического курса на развитие инженерных компетенций и внедрение современных технологий. Мы видим растущие требования рынка и уверенно отвечаем на них продукцией, сочетающей надежность, эффективность и технологичность», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года и является одной из самых авторитетных инициатив в области оценки качества отечественной продукции. Конкурс проходит в несколько этапов и охватывает широкий круг отраслей — от промышленности и сельского хозяйства до медицины и потребительских товаров. Участие в федеральном этапе программы подтверждает высокий уровень разработки и конкурентоспособность продукции на всероссийском уровне.