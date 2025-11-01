Ольга Ручьева: «Семейноцентричность бизнеса и семейноцентричная экономика - новая парадигма устойчивости»

просмотров: 68

На площадке международного форума «Репутация», в новом подкасте молодежного сообщества «Вызов», Ольга Ручьева, сооснователь экспертного клуба «Семья и корпоративная среда» и хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», представила стратегическое видение интеграции семейных ценностей в корпоративную культуру и обозначила роль российского бизнеса в семейно-демографической политике.Ручьева подчеркнула: семья в России сегодня — фундамент духовно-нравственной культуры и стратегического развития общества и бизнеса, формирующая системную устойчивость от личного до национального уровня. В ответ на кадровые и демографические вызовы, российский бизнес активно внедряет «ЭКГ-рейтинг» и корпоративный демографический стандарт. Семейноцентричность по факту становится ключевым принципом российского бизнеса, обеспечивая конкурентное преимущество и устойчивость кадрового потенциала, а бизнес становится субъектом семейно-демографической политики.Эксперт также представила программу развития мужского кадрового потенциала экономики «Сильные отцы — сильные компании». Эта инициатива, разработанная в партнерстве с образовательно-консалтинговым центром «Умная страна» и впервые анонсированная на Русском экономическом форуме, основывается на идее укрепления роли мужчин как опоры семьи и повышения их ответственности. Это позитивно сказывается на демографических показателях и способствует стабильности трудовых ресурсов. Концепция уже получила поддержку в бизнес-среде. Ручьева также отметила, что сам основатель или генеральный директор компании часто воплощает неформальный принцип «отцовства» в корпоративной структуре, задавая тон всей культуре.