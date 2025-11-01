Ольга Ручьева: «Семейноцентричность бизнеса и семейноцентричная экономика - новая парадигма устойчивости»

1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Бизнес
На площадке международного форума «Репутация», в новом подкасте молодежного сообщества «Вызов», Ольга Ручьева, сооснователь экспертного клуба «Семья и корпоративная среда» и хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», представила стратегическое видение интеграции семейных ценностей в корпоративную культуру и обозначила роль российского бизнеса в семейно-демографической политике.

Ручьева подчеркнула: семья в России сегодня — фундамент духовно-нравственной культуры и стратегического развития общества и бизнеса, формирующая системную устойчивость от личного до национального уровня. В ответ на кадровые и демографические вызовы, российский бизнес активно внедряет «ЭКГ-рейтинг» и корпоративный демографический стандарт. Семейноцентричность по факту становится ключевым принципом российского бизнеса, обеспечивая конкурентное преимущество и устойчивость кадрового потенциала, а бизнес становится субъектом семейно-демографической политики.

Эксперт также представила программу развития мужского кадрового потенциала экономики «Сильные отцы — сильные компании». Эта инициатива, разработанная в партнерстве с образовательно-консалтинговым центром «Умная страна» и впервые анонсированная на Русском экономическом форуме, основывается на идее укрепления роли мужчин как опоры семьи и повышения их ответственности. Это позитивно сказывается на демографических показателях и способствует стабильности трудовых ресурсов. Концепция уже получила поддержку в бизнес-среде. Ручьева также отметила, что сам основатель или генеральный директор компании часто воплощает неформальный принцип «отцовства» в корпоративной структуре, задавая тон всей культуре.