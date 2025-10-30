30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 30 октября
Новое цифровое оборудование поступило в Ровенскую районную больницу
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Как правильно менять шины, чтобы сохранить управляемость автомобиля

Бизнес
Как правильно менять шины, чтобы сохранить управляемость автомобиля

С наступлением сезона переобувки автовладельцы традиционно задаются вопросом — можно ли заменить только одну шину, если повреждение незначительное или ресурс остальных колёс ещё не исчерпан. Специалисты Viatti напоминают: для обеспечения безопасности и стабильного поведения автомобиля на дороге важно соблюдать баланс и равномерный износ всех шин.

Рекомендуется менять все четыре шины одновременно. Только комплект с одинаковым уровнем износа и идентичными характеристиками обеспечивает надёжное сцепление, предсказуемость управления и эффективное торможение.

По тому же принципу следует выбирать типоразмер и рисунок протектора — различия между ними могут привести к неравномерной нагрузке, снижению устойчивости и ускоренному износу отдельных шин.

Если нет возможности заменить все колёса сразу, новые шины устанавливаются парами — на одну ось. При этом важно учитывать особенности привода автомобиля:

• для переднеприводных машин новые шины рекомендуется ставить на переднюю ось, где нагрузка выше;

• для заднеприводных и полноприводных автомобилей — предпочтительно на заднюю ось, чтобы обеспечить устойчивость при движении.

Соблюдение этих рекомендаций помогает поддерживать управляемость автомобиля и продлевает срок службы шин.