Бизнес

«Где деньги, Зин?» – знакомая фраза из песни В.Высоцкого «Диалог у телевизора». А где же действительно деньги? – вопрос, которым не на шутку обеспокоено довольно немало людей с разным достатком. Как отследить, осознать и проанализировать денежные потоки нам поможет разобраться эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель КАЯиПК Фирсова Ирина Владленовна.

Куда уходят деньги

В современном мире, где много искушений и соблазнов, товаров и услуг, а главное – совсем необязательно выходить из дома, чтобы получить желаемое, становится сложно контролировать желания и расходы. Купить кофе по дороге на работу, заказать доставку или забежать в пункт выдачи – все это уже привычные вещи для жителя мегаполиса. Мы тратим немного, но часто. Электронные финансовые трансакции слабо уловимы и редко исчисляемы, но стабильны.

Вот несколько советов от эксперта, как подружиться с собственным кошельком:

• Надо начать с составления личного бюджета: составить таблицу расходов и категорий расходов. Расходы следует разделить на группы – необходимые ежемесячные траты, вариативные и ситуативные – то, на что тратится периодически. Такая таблица сама по себе будет наглядно демонстрировать как выглядят расходы и поможет определить направления движения денежных средств и их количество.

• Теперь важно распределить финансы в правильном направлении. Существует довольно известная схема бюджетирования 50-30-20, которую тоже вполне можно применять. В соответствии с данным методом: 50 % бюджета уходит на необходимые нужды, 30% на себя и свои желания, а 20% остается на сбережения. Пропорцию можно подкорректировать под свои возможности, но важно понимание того, как используется та, или иная модель бюджета, а не просто расход поступлений. С целью применения на практике той или иной схемы можно даже использовать несколько кошельков или карт для каждой категории расходов свой.

• Хороший вариант - использовать наличные! В современном мире это довольно неудобно, а значит – не будет лишних расходов. Ведь то, что лежит в кошельке можно пересчитать вручную и воочию рассмотреть сколько купюр осталось.

• «Копеечка рубль бережет» – можно подсчитать ради собственного интереса сколько денег в месяц уходит на маленькие ежедневные желания типа «чашка кофе» и другие. Это будет вполне ощутимая сумма. Возможно, часть желаний – это лишь устоявшаяся привычка, а не желание вовсе.

• Финансовые траты – это не только необходимость купить важное, а иногда и желание психологически повысить свой уровень жизни, комфорта, удовольствия. Внешне обновить что-либо гораздо легче, чем реально изменить то, что волнует. Кажется, что с приходом новой вещи и жизнь станет лучше. Важно остановиться в моменте и ответить на вопрос – зачем столько покупок?

Деньги счет любят, но не всегда экономия - ключ к большим финансам. Понимание собственного бюджета и привычек, и его правильная организация способны принести гораздо больше пользы в управлении своими средствами.

Фото: изображение от Freepik