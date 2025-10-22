Акустический маркетинг формирует новое понимание пространства

22 октября 2025 СРЕДА
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Бизнес
В профессиональной среде маркетинга и дизайна появился новый термин — акустический маркетинг. Его автором стал Алекс Мартин, эксперт в области акустического комфорта и основатель компании Alex Acoustics.

Новый термин описывает направление, в котором архитектура, звук и восприятие пространства рассматриваются как единая система. По словам Алекса Мартина, идея возникла из наблюдения за тем, как звуковая среда влияет на поведение людей в помещениях — будь то офис, ресторан или дом.

«Мы живём в мире визуального дизайна, но забываем, что человек воспринимает пространство не только глазами. Звук формирует атмосферу — ту самую «ауру места», которая остаётся в памяти дольше, чем картинка», — объясняет Мартин.

Согласно Forbes, уровень шума в офисах и общественных пространствах напрямую влияет на концентрацию, утомляемость и психологическое состояние сотрудников. В бизнесе это отражается на эффективности и восприятии бренда, что делает вопрос звукового комфорта стратегическим.

Что такое акустический маркетинг

Акустический маркетинг — это системный подход, при котором звуковая среда становится частью бренд-мышления и архитектурной концепции. Если визуальный дизайн формирует образ, то акустический маркетинг усиливает эмоцию — уверенность, спокойствие, уют или вдохновение.

Термин объединяет эстетику и инженерию: акустика рассматривается не как побочный эффект архитектуры, а как часть её замысла. Этот подход позволяет создавать пространства, где звук становится таким же выразительным инструментом бренда, как цвет или свет.

Звук как инструмент бизнеса

Исследования подтверждают: качество акустической среды напрямую влияет на продуктивность и восприятие бренда. В офисах чрезмерное эхо повышает стресс и снижает концентрацию. В ресторанах — мешает приватности и комфорту. Акустический баланс, напротив, создаёт атмосферу доверия, способствует отдыху и удерживает внимание.

Гармония инженерии и эстетики

Современные архитекторы всё чаще включают акустические решения в концепцию интерьера, рассматривая их как элемент дизайна. Развитие технологий позволяет интегрировать звук в архитектуру так же органично, как освещение.

«Акустический маркетинг — это не временный тренд, а естественное развитие архитектурного мышления. Когда бизнес начинает думать не только о том, как выглядят его стены, но и как они звучат, он выходит на новый уровень взаимодействия с людьми», — отмечает Алекс Мартин.