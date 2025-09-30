30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Бизнес
В Казани показали новые разработки для легкового и грузового транспорта

В Казани прошёл Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из ключевых отраслевых событий региона, где традиционно собираются ведущие производители, поставщики и заказчики. Одним из участников мероприятия стал Шинный комплекс KAMA TYRES.

«Мы рассматриваем отраслевые выставки как стратегически важную платформу для диалога с профессиональным сообществом и потребителями. Татарстанский нефтегазохимический форум дает возможность продемонстрировать широту ассортимента и обсудить перспективы развития с партнерами, — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома "Кама". — Сегодня особенно важны универсальность, надежность и адаптация продукции под российские условия эксплуатации. И наши решения отвечают этим задачам».

Сегмент двухколёсной техники был представлен велосипедными моделями для городских дорог и пересечённой местности, а также шинами для квадроциклов. Для индустриального применения были показаны решения для фронтальных, телескопических и экскаваторных погрузчиков.

Особое внимание было уделено грузовым шинам с цельнометаллокордной конструкцией, ориентированным на эксплуатацию как на региональных маршрутах, так и на строительных объектах.

Форум стал площадкой для демонстрации широты ассортимента и обсуждения актуальных тенденций развития шинного рынка. Представленные разработки показали стремление производителей к универсальности, надёжности и адаптации продукции под российские условия эксплуатации.