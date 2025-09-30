В Казани показали новые разработки для легкового и грузового транспорта

просмотров: 40

В Казани прошёл Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из ключевых отраслевых событий региона, где традиционно собираются ведущие производители, поставщики и заказчики. Одним из участников мероприятия стал Шинный комплекс KAMA TYRES.«Мы рассматриваем отраслевые выставки как стратегически важную платформу для диалога с профессиональным сообществом и потребителями. Татарстанский нефтегазохимический форум дает возможность продемонстрировать широту ассортимента и обсудить перспективы развития с партнерами, — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома "Кама". — Сегодня особенно важны универсальность, надежность и адаптация продукции под российские условия эксплуатации. И наши решения отвечают этим задачам».Сегмент двухколёсной техники был представлен велосипедными моделями для городских дорог и пересечённой местности, а также шинами для квадроциклов. Для индустриального применения были показаны решения для фронтальных, телескопических и экскаваторных погрузчиков.Особое внимание было уделено грузовым шинам с цельнометаллокордной конструкцией, ориентированным на эксплуатацию как на региональных маршрутах, так и на строительных объектах.Форум стал площадкой для демонстрации широты ассортимента и обсуждения актуальных тенденций развития шинного рынка. Представленные разработки показали стремление производителей к универсальности, надёжности и адаптации продукции под российские условия эксплуатации.