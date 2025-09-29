Финал «ENDURO: В поисках нефти» собрал сильнейших спортсменов региона

просмотров: 49

На площадке работала выставочная экспозиция, где были представлены автомобили, оснащённые современными внедорожными и специализированными шинами, а также отдельные образцы продукции. Гости мероприятия смогли познакомиться с решениями для разных категорий транспорта: от моделей повышенной проходимости для внедорожников и квадроциклов до ЦМК шин, используемых в профессиональных спортивных соревнованиях.«Мы считаем важным присутствовать на подобных спортивных и отраслевых мероприятиях. Это возможность показать нашу продукцию и в то же время напрямую пообщаться с потребителями. Шины создаются с расчетом на самые жесткие условия эксплуатации. Мы гордимся тем, что наша продукция используется как в профессиональном спорте, так и в повседневной жизни», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Финал чемпионата «ENDURO: В поисках нефти» в очередной раз подтвердил высокий интерес к дисциплине и значимость подобных соревнований для региона.