Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Финал «ENDURO: В поисках нефти» собрал сильнейших спортсменов региона

Бизнес

В Республике Татарстан прошёл финал чемпионата по эндуро «ENDURO: В поисках нефти». Соревнования собрали сильнейших спортсменов региона и стали масштабным событием для любителей внедорожной техники и экстремальных видов спорта. В программе чемпионата были заезды по сложным трассам с преодолением естественных и искусственных препятствий, что позволило участникам продемонстрировать выносливость, мастерство вождения и техническую подготовку.

Финал «ENDURO: В поисках нефти» собрал сильнейших спортсменов региона

На площадке работала выставочная экспозиция, где были представлены автомобили, оснащённые современными внедорожными и специализированными шинами, а также отдельные образцы продукции. Гости мероприятия смогли познакомиться с решениями для разных категорий транспорта: от моделей повышенной проходимости для внедорожников и квадроциклов до ЦМК шин, используемых в профессиональных спортивных соревнованиях.

«Мы считаем важным присутствовать на подобных спортивных и отраслевых мероприятиях. Это возможность показать нашу продукцию и в то же время напрямую пообщаться с потребителями. Шины создаются с расчетом на самые жесткие условия эксплуатации. Мы гордимся тем, что наша продукция используется как в профессиональном спорте, так и в повседневной жизни», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Финал чемпионата «ENDURO: В поисках нефти» в очередной раз подтвердил высокий интерес к дисциплине и значимость подобных соревнований для региона.