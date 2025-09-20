Улан-Удэнский авиационный завод отметил юбилей учебного центра «Фабрика процессов»

просмотров: 74

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подвел итоги пяти лет работы учебного центра «Фабрика процессов». За время реализации проекта здесь прошли обучение более 3,5 тысяч человек — сотрудники авиазавода и предприятий Бурятии. В честь первого юбилея тренеров учебной площадки наградили памятными грамотами Министерства экономики Республики Бурятия.Акцент в «Фабрике процессов» сделан на приобретение практических навыков: за день группа проходит три игровые смены, в которых участники совместно с сертифицированными тренерами предприятия отрабатывают реальные производственные операции. В каждом задании необходимо продемонстрировать повышение эффективности работы, снизить издержки и повысить прибыль. По завершении курса участники получают сертификаты.«Холдинг традиционно уделяет очень большое внимание реализации не только промышленного, но и кадрового потенциала регионов присутствия. Наши предприятия развиваются, мы реализуем масштабные проекты по модернизации производственных мощностей, наша задача – не только повышение эффективности, но и улучшение условий труда, формирование комфортной среды. Для нас важно, чтобы у сотрудников была возможность карьерного и профессионального развития, чтобы молодежь видела, что работа на заводе увлекательна и перспективна. Предприятия холдинга организуют множество образовательных и профориентационных проектов. «Фабрика процессов» – один из примеров эффективного вовлечения и обучения молодежи. Неслучайно за пять лет обучение здесь прошли более 3,5 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.Сегодня площадка продолжает тренировать специалистов как для У-УАЗ, так и для других предприятий Республики. С 2020 года было проведено 190 тренингов, соответствующих методологии «Федерального центра компетенций».Также в 2022 году на предприятии была открыта уникальная площадка для обучения сотрудников – «Точка рационализаторства». Активные рационализаторы предприятия получили возможность использовать новые подходы и практики для совместной реализации проектов и предложений по совершенствованию деятельности У-УАЗ.