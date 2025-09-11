11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Цифровая трансформация сельского хозяйства: Kazan Digital Week 2025

Цифровая трансформация сельского хозяйства: Kazan Digital Week 2025

Разработчик передовых агротехнологий примет участие в международной выставке Kazan Digital Week 2025, которая пройдет в Казани 17-19 сентября в МВЦ "Казань Экспо". Впервые в России будет продемонстрировано, как искусственный интеллект, сенсоры, автоматизация и биотехнологии объединяются в единую экосистему для устойчивого и высокодоходного растениеводства.

Крупное агротехнологическое объединение в сфере сельского хозяйства, которое уже на стадии запуска объединило инвесторов, ученых, технологов и пользователей-фермеров в 8 странах. Проект включает в себя различные структуры: это инновации в сфере IT — разработка в сфере искусственного интеллекта, инновации в сфере химпрома.

«Идея заключается в том, чтобы крупный производственный сельскохозяйственный бизнес «упаковать» в телефон. То есть производственную площадь мы соединили с виртуальным пространством, где любой пользователь сможет наблюдать за процессом роста овощных, фруктовых и других культур и взаимодействовать с формированием и процессами крупных предприятий — производством конечного продукта в виде агрокультур», — рассказывает основатель аграрного стартапа Никита Румянцев.

Разработчики начали с того, что стали тестировать технологии на автоматизированной гидропонной вертикальной ферме. В планах на ближайшую перспективу — взрастить лекарственные растения, цветы, овощи, фрукты. Десятки тысяч тонн различных культур участниками планируется выращивать на фермах России и всего мира с помощью ИИ и различных экосистем — закрытых и открытых, по примеру строящейся сейчас в Подмосковье. Побывать же на ферме можно не выходя из дома, надев виртуальные очки или взяв в руки телефон.

В программе офлайн-демонстрации в Казани:

• Uni (Юни) — ИИ-агропомощник и «цифровой агроном», который консультирует в текстовом и голосовом формате, показывает аналитику по культурам.

• GrowCub — интеллектуальная контейнерная ферма, полностью автоматизированная и доступная для управления как через приложение, так и голосовыми командами.

• FarmKey — блок управления и аналитики на базе ИИ, контролирующий климат, питание, полив, освещение и компьютерное зрение растений. Теперь его тоже можно настраивать с помощью голоса, что делает работу максимально удобной.

• GrowX — наноудобрение нового поколения с 78 макро- и микроэлементами для ускорения роста и защиты растений.

• Vending+ — умный вендинговый модуль для автоматической продажи урожая.

Посетители увидят живые демо, сценарий «от семени до продажи», голосовое управление GrowCub и FarmKey, интеграцию с теплицами и полями, а также готовые решения для фермеров, бизнеса и инвесторов.