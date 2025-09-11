Цифровая трансформация сельского хозяйства: Kazan Digital Week 2025

просмотров: 69

Разработчик передовых агротехнологий примет участие в международной выставке Kazan Digital Week 2025, которая пройдет в Казани 17-19 сентября в МВЦ "Казань Экспо". Впервые в России будет продемонстрировано, как искусственный интеллект, сенсоры, автоматизация и биотехнологии объединяются в единую экосистему для устойчивого и высокодоходного растениеводства.Крупное агротехнологическое объединение в сфере сельского хозяйства, которое уже на стадии запуска объединило инвесторов, ученых, технологов и пользователей-фермеров в 8 странах. Проект включает в себя различные структуры: это инновации в сфере IT — разработка в сфере искусственного интеллекта, инновации в сфере химпрома.«Идея заключается в том, чтобы крупный производственный сельскохозяйственный бизнес «упаковать» в телефон. То есть производственную площадь мы соединили с виртуальным пространством, где любой пользователь сможет наблюдать за процессом роста овощных, фруктовых и других культур и взаимодействовать с формированием и процессами крупных предприятий — производством конечного продукта в виде агрокультур», — рассказывает основатель аграрного стартапа Никита Румянцев.Разработчики начали с того, что стали тестировать технологии на автоматизированной гидропонной вертикальной ферме. В планах на ближайшую перспективу — взрастить лекарственные растения, цветы, овощи, фрукты. Десятки тысяч тонн различных культур участниками планируется выращивать на фермах России и всего мира с помощью ИИ и различных экосистем — закрытых и открытых, по примеру строящейся сейчас в Подмосковье. Побывать же на ферме можно не выходя из дома, надев виртуальные очки или взяв в руки телефон.В программе офлайн-демонстрации в Казани:• Uni (Юни) — ИИ-агропомощник и «цифровой агроном», который консультирует в текстовом и голосовом формате, показывает аналитику по культурам.• GrowCub — интеллектуальная контейнерная ферма, полностью автоматизированная и доступная для управления как через приложение, так и голосовыми командами.• FarmKey — блок управления и аналитики на базе ИИ, контролирующий климат, питание, полив, освещение и компьютерное зрение растений. Теперь его тоже можно настраивать с помощью голоса, что делает работу максимально удобной.• GrowX — наноудобрение нового поколения с 78 макро- и микроэлементами для ускорения роста и защиты растений.• Vending+ — умный вендинговый модуль для автоматической продажи урожая.Посетители увидят живые демо, сценарий «от семени до продажи», голосовое управление GrowCub и FarmKey, интеграцию с теплицами и полями, а также готовые решения для фермеров, бизнеса и инвесторов.