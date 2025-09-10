10 сентября 2025 СРЕДА
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Почти каждый десятый россиянин готов вкладываться в безотзывные сберегательные сертификаты

В конце февраля 2024 года в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о важности долгосрочных сбережений и предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты. Это аналог вклада без возможности снять деньги раньше срока, где вдвое увеличен лимит страхования и повышена ставка. Согласно опросу финансового маркетплейса Выберу.ру, 9% респондентов готовы пользоваться новым продуктом.


Что такое безотзывные сберегательные сертификаты

Безотзывный сберегательный сертификат – инструмент долгосрочных вложений и аналог вклада в банке: клиент размещает деньги на срок от 3 лет под проценты, но не может снять их досрочно.
Это менее гибкий инструмент, чем обычный срочный вклад или накопительный счёт, но вкладчикам предлагается повышенная процентная ставка.

Есть и другие особенности:
• минимальный срок – 3 года, но банк может увеличить период;
• деньги нельзя вывести раньше окончания срока договора даже с потерей начисленного дохода, как в случае с обычными срочными вкладами;
• выйти из вложений можно путём переуступки – передачи прав на вклад третьему лицу, то есть фактически можно подарить сертификат;
• проценты начисляются в течение всего срока, а выплачиваются – в конце;
• ставка обычно выше, чем по стандартным банковским вкладам.

С помощью этого инструмента банки получают предсказуемую ликвидность – работают с привлечёнными в рамках безотзывных сертификатов деньгами в течение обозначенного срока.

Чем сертификаты отличаются от вкладов

Основных различий – два.

Высокая фиксированная доходность

Процент по безотзывному сертификату выше, чем ставки банков по вкладам и накопительным счетам, и фиксирован на длительный срок. Это выгодно в условиях падающей ключевой ставки ЦБ РФ. Владелец сертификата в течение трёх лет или более пользуется повышенными ставками вне зависимости от того, продолжит ли дальше снижаться ключевая.

Увеличенное в два раза страховое возмещение

По стандартным вкладам и счетам можно получить сумму не более 1,4 млн руб., а по безотзывным сертификатам – 2,8 млн руб. Повышенная выплата суммируется с основной – по другим счетам и сертификатам суммарно вкладчик может получить в одном банке 4,2 млн руб.

Как россияне относятся к безотзывным сертификатам?

Финансовый маркетплейс провёл опрос с участием 5 тыс. человек. Это позволило узнать, как россияне относятся к безотзывным сберегательным сертификатам. Результаты:

• 9% участников ответили, что знают о новом продукте и планируют оформить его сразу после появления в линейках банков;
• 17% опрошенных пока не интересовались сертификатами, но слышали о них;
• 43% участников слышат о безотзывных сертификатах впервые.
Чаще положительно отзывались о новом инструменте респонденты старше 55 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани. Среди тех, кто знает о новом продукте, но пока не планирует его оформлять, больше людей из центральной части России в возрасте 35–50 лет.
Некоторые респонденты не поняли, как будут работать безотзывные сертификаты. Большинство среди таких опрошенных – жители Урала и Поволжья в возрасте 25–35 лет. Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов лидируют в сегменте тех, кто впервые узнал о сертификатах из опроса.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру, поделился экспертным мнением о новом продукте. Он считает, что безотзывные сертификаты – интересный инструмент для тех вкладчиков, которые готовы размещать деньги на счетах на длительный срок, получая за это повышенную доходность. Пока сертификаты не приобрели массовой популярности – должно пройти время, прежде чем вкладчики оценят привлекательность продукта. Многое зависит и от самих банков, которые должны разъяснить преимущества и все риски нового инструмента.