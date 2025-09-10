Почти каждый десятый россиянин готов вкладываться в безотзывные сберегательные сертификаты
В конце февраля 2024 года в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о важности долгосрочных сбережений и предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты. Это аналог вклада без возможности снять деньги раньше срока, где вдвое увеличен лимит страхования и повышена ставка. Согласно опросу финансового маркетплейса Выберу.ру, 9% респондентов готовы пользоваться новым продуктом.
Что такое безотзывные сберегательные сертификаты
Безотзывный сберегательный сертификат – инструмент долгосрочных вложений и аналог вклада в банке: клиент размещает деньги на срок от 3 лет под проценты, но не может снять их досрочно.
Это менее гибкий инструмент, чем обычный срочный вклад или накопительный счёт, но вкладчикам предлагается повышенная процентная ставка.
Есть и другие особенности:
• минимальный срок – 3 года, но банк может увеличить период;
• деньги нельзя вывести раньше окончания срока договора даже с потерей начисленного дохода, как в случае с обычными срочными вкладами;
• выйти из вложений можно путём переуступки – передачи прав на вклад третьему лицу, то есть фактически можно подарить сертификат;
• проценты начисляются в течение всего срока, а выплачиваются – в конце;
• ставка обычно выше, чем по стандартным банковским вкладам.
С помощью этого инструмента банки получают предсказуемую ликвидность – работают с привлечёнными в рамках безотзывных сертификатов деньгами в течение обозначенного срока.
Чем сертификаты отличаются от вкладов
Основных различий – два.
Высокая фиксированная доходность
Процент по безотзывному сертификату выше, чем ставки банков по вкладам и накопительным счетам, и фиксирован на длительный срок. Это выгодно в условиях падающей ключевой ставки ЦБ РФ. Владелец сертификата в течение трёх лет или более пользуется повышенными ставками вне зависимости от того, продолжит ли дальше снижаться ключевая.
Увеличенное в два раза страховое возмещение
По стандартным вкладам и счетам можно получить сумму не более 1,4 млн руб., а по безотзывным сертификатам – 2,8 млн руб. Повышенная выплата суммируется с основной – по другим счетам и сертификатам суммарно вкладчик может получить в одном банке 4,2 млн руб.
Как россияне относятся к безотзывным сертификатам?
Финансовый маркетплейс провёл опрос с участием 5 тыс. человек. Это позволило узнать, как россияне относятся к безотзывным сберегательным сертификатам. Результаты:
• 9% участников ответили, что знают о новом продукте и планируют оформить его сразу после появления в линейках банков;
• 17% опрошенных пока не интересовались сертификатами, но слышали о них;
• 43% участников слышат о безотзывных сертификатах впервые.
Чаще положительно отзывались о новом инструменте респонденты старше 55 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани. Среди тех, кто знает о новом продукте, но пока не планирует его оформлять, больше людей из центральной части России в возрасте 35–50 лет.
Некоторые респонденты не поняли, как будут работать безотзывные сертификаты. Большинство среди таких опрошенных – жители Урала и Поволжья в возрасте 25–35 лет. Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов лидируют в сегменте тех, кто впервые узнал о сертификатах из опроса.
Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру, поделился экспертным мнением о новом продукте. Он считает, что безотзывные сертификаты – интересный инструмент для тех вкладчиков, которые готовы размещать деньги на счетах на длительный срок, получая за это повышенную доходность. Пока сертификаты не приобрели массовой популярности – должно пройти время, прежде чем вкладчики оценят привлекательность продукта. Многое зависит и от самих банков, которые должны разъяснить преимущества и все риски нового инструмента.