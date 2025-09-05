«Вертолеты России» укрепили позиции: первый полет модернизированного Ансата

просмотров: 74

Испытания легкого многоцелевого вертолета, представленного холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в импортозамещенной версии, завершились в Татарстане. Свой первый полет успешно выполнил новый «Ансат» с российскими двигателями. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, находившийся в республике с рабочим визитом, стал одним из наблюдателей на площадке. Управляемости, устойчивости и стабильности работы систем машины экипаж дал высокую оценку.Важным событием для авиационной промышленности и всей страны назвал первый полет «Ансата» глава Минпромторга РФ. Он подчеркнул: создание такой модели доказывает, что холдинг «Вертолеты России» теперь может производить машины всех классов, а это имеет огромное значение для государства. Более того, можно с уверенностью говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении.Выполнявшие ремоторизацию «Ансата» специалисты Казанского вертолетного завода пошли дальше, осуществив комплексную модернизацию всей машины. В конструкцию вертолета ими было внесено немало изменений: усовершенствованы масляная и топливная системы, модифицирована конфигурация противопожарных перегородок и капотов, для каркаса фонаря кабины использован углепластик, обновлен блок управления, в том числе аварийная система работы двигателей.Николай Колесов, генеральный директор холдинга «Вертолеты России», заметил, что первый полет импортозамещенного «Ансата» стал очень важным шагом в процессе импортозамещения. Изменения коснулись всех главных систем, включая автопилот и авионику. Руководитель холдинга акцентировал внимание на том, что опыт эксплуатации предыдущих моделей, который был учтен разработчиками, дал возможность отказаться от импортных поставок и улучшить характеристики вертолета.