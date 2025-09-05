«Вертолеты России» укрепили позиции: первый полет модернизированного Ансата

5 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Вертолеты России» укрепили позиции: первый полет модернизированного Ансата

Бизнес
«Вертолеты России» укрепили позиции: первый полет модернизированного Ансата


Испытания легкого многоцелевого вертолета, представленного холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в импортозамещенной версии, завершились в Татарстане. Свой первый полет успешно выполнил новый «Ансат» с российскими двигателями. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, находившийся в республике с рабочим визитом, стал одним из наблюдателей на площадке. Управляемости, устойчивости и стабильности работы систем машины экипаж дал высокую оценку.

Важным событием для авиационной промышленности и всей страны назвал первый полет «Ансата» глава Минпромторга РФ. Он подчеркнул: создание такой модели доказывает, что холдинг «Вертолеты России» теперь может производить машины всех классов, а это имеет огромное значение для государства. Более того, можно с уверенностью говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении.

Выполнявшие ремоторизацию «Ансата» специалисты Казанского вертолетного завода пошли дальше, осуществив комплексную модернизацию всей машины. В конструкцию вертолета ими было внесено немало изменений: усовершенствованы масляная и топливная системы, модифицирована конфигурация противопожарных перегородок и капотов, для каркаса фонаря кабины использован углепластик, обновлен блок управления, в том числе аварийная система работы двигателей.

Николай Колесов, генеральный директор холдинга «Вертолеты России», заметил, что первый полет импортозамещенного «Ансата» стал очень важным шагом в процессе импортозамещения. Изменения коснулись всех главных систем, включая автопилот и авионику. Руководитель холдинга акцентировал внимание на том, что опыт эксплуатации предыдущих моделей, который был учтен разработчиками, дал возможность отказаться от импортных поставок и улучшить характеристики вертолета.