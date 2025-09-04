Поддержка региональной промышленности: Мордовия заключила соглашение с НБС

просмотров: 66

На церемонии подписания присутствовали: министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Сергей Канаев, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Артур Замалиев и управляющий партнер группы компаний «Union» Марина Краснова.Благодаря подписанному соглашению предприниматели и крупный бизнес Мордовии смогут принимать активное участие в работе международного блока и устанавливать корреспондентские отношения с банками из дружественных стран, в частности с китайскими, турецкими, африканскими банками и финансовыми структурами стран СНГ. Также за счет налаженного сотрудничества с промышленной коалицией БРИКС, которая объединяет промышленные предприятия стран, входящих в сообщество, бизнесу Мордовии открыт путь к прямому сотрудничеству на базе объединения.