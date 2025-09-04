4 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
14:30 | 03 сентября
«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре
12:30 | 03 сентября
С начала года активисты собрали и доставили саратовским бойцам, а также в приграничные районы более 87 тонн гуманитарной помощи
11:30 | 03 сентября
Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе
Поддержка региональной промышленности: Мордовия заключила соглашение с НБС

Бизнес
В Саранске прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Мордовия и АО Национальный банк сбережений (НБС). Свои подписи под документом поставили Председатель Правительства РМ Батыр Эмеев и председатель правления АО НБС Алексей Кузьмин.


Поддержка региональной промышленности: Мордовия заключила соглашение с НБС

На церемонии подписания присутствовали: министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Сергей Канаев, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Артур Замалиев и управляющий партнер группы компаний «Union» Марина Краснова.

Благодаря подписанному соглашению предприниматели и крупный бизнес Мордовии смогут принимать активное участие в работе международного блока и устанавливать корреспондентские отношения с банками из дружественных стран, в частности с китайскими, турецкими, африканскими банками и финансовыми структурами стран СНГ. Также за счет налаженного сотрудничества с промышленной коалицией БРИКС, которая объединяет промышленные предприятия стран, входящих в сообщество, бизнесу Мордовии открыт путь к прямому сотрудничеству на базе объединения.