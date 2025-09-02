2 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
10:03 | 02 сентября
В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам
09:00 | 02 сентября
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов
08:07 | 02 сентября
В Марксе открылась супер современная библиотека
17:00 | 01 сентября
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
Цветные линии на шинах помогают в логистике и доставке

Бизнес
На новых шинах Шинного комплекса KAMA TYRES внимательный покупатель может заметить цветные полосы на поверхности протектора. Для многих они кажутся декоративным элементом, однако на самом деле это важная технологическая деталь, которая играет ключевую роль в организации логистики и обеспечивает бесперебойность поставок.

Цветные линии наносятся на этапе раскроя и служат системой быстрой идентификации. По ним сотрудники склада могут моментально определить размер и типоразмер шины, без необходимости дополнительной проверки маркировки. Такая визуальная кодировка значительно ускоряет процессы сортировки и комплектации заказов, помогает исключать ошибки и гарантирует, что на отгрузку попадёт именно тот продукт, который был заказан клиентом.

«Цветные линии — это своеобразный код, который упрощает идентификацию шин. Благодаря им процессы отгрузки становятся более точными и быстрыми, а клиенты получают именно тот размер, который им необходим», — отмечают специалисты Шинного комплекса.

Подобная система маркировки особенно важна при больших объёмах производства и хранения. Она позволяет эффективно организовать движение продукции внутри складских помещений и оптимизировать работу сотрудников.

В процессе эксплуатации цветные полосы стираются и исчезают, поэтому увидеть их можно только на новых шинах. Несмотря на это, их значение на этапе производства, хранения и транспортировки огромно: они помогают выстраивать точную и отлаженную систему поставок, благодаря которой шины быстрее и надёжнее поступают к потребителям.