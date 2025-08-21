Российские экспресс-системы Петритест® внесены в ГОСТ по контролю качества воды

21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
16:48 | 20 августа
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня
14:53 | 20 августа
В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Российские экспресс-системы Петритест® внесены в ГОСТ по контролю качества воды

Бизнес
Российские экспресс-системы Петритест® внесены в ГОСТ по контролю качества воды

Для чего нужен стандарт ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»? Он распространяется на воду централизованного и нецентрализованного водоснабжения (включая горячую), бассейнов и аквапарков, упакованную питьевую воду (включая природную минеральную), а также воду, используемую в технологических процессах при производстве алкогольной продукции. Стандарт устанавливает в том числе ускоренные методы лабораторного контроля по соответствующим микробиологическим показателям.

Что изменилось? Значимость поправки в том, что теперь для ускоренного лабораторного контроля качества воды по данному стандарту наряду с тест-системами 3M Petrifilm официально допускается использование российских экспресс-тестов Петритест®. Это принципиально, поскольку Petrifilm производит американская корпорация 3M, которая в 2022 году приостановила деятельность и затем ушла с российского рынка, что создало риски перебоев поставок и роста цен.

Это полностью отечественная разработка и производство, что позволяет лабораториям и предприятиям обеспечить непрерывность микробиологического контроля воды, снизить зависимость от импорта и поддержать курс на технологическую независимость.

Почему это важно для отрасли и клиентов. Для производственных и лабораторных практик наличие актуализированного стандарта означает единообразие трактовок и процедур, снижение риска расхождений при проверках и аудитах, а также возможность корректно применять ускоренные методики там, где это допускают нормативные документы.

Производителю отечественных тест-систем включение разработки в ГОСТ помогает выстроить прозрачную методическую связку между стандартом и реальными инструментами контроля качества воды и санитарного состояния объектов.

«Вступившая в силу поправка к ГОСТу 34786-2021 — это шаг к большей определенности для лабораторий и производственных компаний: корректные ссылки, согласованные формулировки и единообразие процедур снижают риски в повседневной работе. Мы, как разработчик и производитель российских тест-систем, видим в этом поддержку курса на импортозамещение: когда методическая база ясна, бизнесу проще выбирать отечественные решения без компромиссов к качеству и скорости контроля», — считает руководитель группы разработок НПО «Альтернатива», к.б.н. Андрей Баракин.