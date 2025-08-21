Российские экспресс-системы Петритест® внесены в ГОСТ по контролю качества воды

просмотров: 60

Для чего нужен стандарт ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»? Он распространяется на воду централизованного и нецентрализованного водоснабжения (включая горячую), бассейнов и аквапарков, упакованную питьевую воду (включая природную минеральную), а также воду, используемую в технологических процессах при производстве алкогольной продукции. Стандарт устанавливает в том числе ускоренные методы лабораторного контроля по соответствующим микробиологическим показателям.Что изменилось? Значимость поправки в том, что теперь для ускоренного лабораторного контроля качества воды по данному стандарту наряду с тест-системами 3M Petrifilm официально допускается использование российских экспресс-тестов Петритест®. Это принципиально, поскольку Petrifilm производит американская корпорация 3M, которая в 2022 году приостановила деятельность и затем ушла с российского рынка, что создало риски перебоев поставок и роста цен.Это полностью отечественная разработка и производство, что позволяет лабораториям и предприятиям обеспечить непрерывность микробиологического контроля воды, снизить зависимость от импорта и поддержать курс на технологическую независимость.Почему это важно для отрасли и клиентов. Для производственных и лабораторных практик наличие актуализированного стандарта означает единообразие трактовок и процедур, снижение риска расхождений при проверках и аудитах, а также возможность корректно применять ускоренные методики там, где это допускают нормативные документы.Производителю отечественных тест-систем включение разработки в ГОСТ помогает выстроить прозрачную методическую связку между стандартом и реальными инструментами контроля качества воды и санитарного состояния объектов.«Вступившая в силу поправка к ГОСТу 34786-2021 — это шаг к большей определенности для лабораторий и производственных компаний: корректные ссылки, согласованные формулировки и единообразие процедур снижают риски в повседневной работе. Мы, как разработчик и производитель российских тест-систем, видим в этом поддержку курса на импортозамещение: когда методическая база ясна, бизнесу проще выбирать отечественные решения без компромиссов к качеству и скорости контроля», — считает руководитель группы разработок НПО «Альтернатива», к.б.н. Андрей Баракин.