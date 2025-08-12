Представлена партнёрская программа 2025 и новые решения для автоматизации

просмотров: 46

В рамках партнёрского семинара в отеле HolidayHall была представлена обновлённая программа сотрудничества, новые программные решения для терминалов сбора данных (ТСД), а также состоялось обсуждение актуальных изменений в системе цифровой маркировки.Мероприятие посетили представители ИТ-компаний, системные интеграторы, поставщики оборудования Auto-ID, консалтинговые агентства и франчайзи 1С. Участники получили возможность первыми познакомиться с ключевыми стратегиями развития компании, протестировать инновационные продукты и обсудить перспективы рынка автоматизации.«Мы стремимся, чтобы наши партнёры были на шаг впереди и могли предложить клиентам передовые решения для автоматизации. Новая программа 2025 года позволит каждому партнёру зарабатывать больше, используя готовые инструменты для внедрения», — отметил Антон Виноградов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами.В рамках семинара участникам представили:новую партнёрскую программу 2025 с расширенными возможностями и поддержкой;инновационные продукты для автоматизации складов и розницы, и производства;обновления в системе цифровой маркировки, которые вступают в силу в этом году;живую демонстрацию решений Mindeo, проведённую Дмитрием Шаховым, территориальным директором по продажам в России и СНГ;реальные кейсы партнёров, включая выступление Алексея Шамаева, генерального директора компании «Ай-Ти Проект».Особое внимание вызвал практический блок, где участники узнали, как без лишних вложений и программирования подключить готовые решения для ТСД и маркировки, а также получать доход от каждой лицензии.