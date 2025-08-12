12 августа 2025 ВТОРНИК
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Представлена партнёрская программа 2025 и новые решения для автоматизации

В рамках партнёрского семинара в отеле HolidayHall была представлена обновлённая программа сотрудничества, новые программные решения для терминалов сбора данных (ТСД), а также состоялось обсуждение актуальных изменений в системе цифровой маркировки.

Мероприятие посетили представители ИТ-компаний, системные интеграторы, поставщики оборудования Auto-ID, консалтинговые агентства и франчайзи 1С. Участники получили возможность первыми познакомиться с ключевыми стратегиями развития компании, протестировать инновационные продукты и обсудить перспективы рынка автоматизации.

«Мы стремимся, чтобы наши партнёры были на шаг впереди и могли предложить клиентам передовые решения для автоматизации. Новая программа 2025 года позволит каждому партнёру зарабатывать больше, используя готовые инструменты для внедрения», — отметил Антон Виноградов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами.

В рамках семинара участникам представили:

новую партнёрскую программу 2025 с расширенными возможностями и поддержкой;

инновационные продукты для автоматизации складов и розницы, и производства;

обновления в системе цифровой маркировки, которые вступают в силу в этом году;

живую демонстрацию решений Mindeo, проведённую Дмитрием Шаховым, территориальным директором по продажам в России и СНГ;

реальные кейсы партнёров, включая выступление Алексея Шамаева, генерального директора компании «Ай-Ти Проект».

Особое внимание вызвал практический блок, где участники узнали, как без лишних вложений и программирования подключить готовые решения для ТСД и маркировки, а также получать доход от каждой лицензии.