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Книга, которую считают

Бизнес
Книга, которую считают

Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, компания «ФосАгро», успешно закрыла книгу заявок на приобретение выпуска облигаций в китайских юанях.

Напомним, книга заявок формируется для максимально эффективного определения цены – это один из способов размещения облигаций и на сегодня самый популярный в мире формат размещения ценных бумаг. Организатор выпуска открывает книгу заявок на приобретение облигаций на определенный срок.

Что касается ФосАгро, то объем выпуска серии БО-02-02 зафиксирован в размере 1 млрд юаней, срок - 1,5 года. Купоны по облигациям фиксированные – по ставке 10,4% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Юань в переводе на русский: круглый. А раз круглый, значит возвращается. Выпуск стал первым рыночным размещением в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 18 февраля 2024 года.

Агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA (RU).

«Успешное размещение нового выпуска облигаций в юанях со ставкой купона 10,4% годовых – это знаковое событие для ФосАгро и подтверждение высокого доверия инвесторов к нашей компании. При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

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