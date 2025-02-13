Книга, которую считают

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Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, компания «ФосАгро», успешно закрыла книгу заявок на приобретение выпуска облигаций в китайских юанях.Напомним, книга заявок формируется для максимально эффективного определения цены – это один из способов размещения облигаций и на сегодня самый популярный в мире формат размещения ценных бумаг. Организатор выпуска открывает книгу заявок на приобретение облигаций на определенный срок.Что касается ФосАгро, то объем выпуска серии БО-02-02 зафиксирован в размере 1 млрд юаней, срок - 1,5 года. Купоны по облигациям фиксированные – по ставке 10,4% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.Юань в переводе на русский: круглый. А раз круглый, значит возвращается. Выпуск стал первым рыночным размещением в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 18 февраля 2024 года.Агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA (RU).«Успешное размещение нового выпуска облигаций в юанях со ставкой купона 10,4% годовых – это знаковое событие для ФосАгро и подтверждение высокого доверия инвесторов к нашей компании. При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.Рекламаerid:2SDnjc8ZfsA