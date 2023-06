Топовые спикеры из России, Казахстана, Турции и ОАЭ выступили на HR Foresight Forum

просмотров: 67

Мероприятие оказалось заметным для рынка Казахстана с точки зрения микса актуальных тематик, заявленных организаторами, и новых влиятельных спикеров. Все это позволило сделать прогнозы по автоматизации HR-процессов и трендам в мире HR-технологий.Несмотря на foresight тематику форума, мероприятие началось с креативного интро "Human First: главное — это люди", которое получило мгновенный положительный отклик в HR-сообществе.Организаторы создали телепорт между настоящим и будущим, где ведущие эксперты компаний показали тенденции развития HR-направления, раскрыли собственные кейсы и технологии, которыми мы можем пользоваться уже сейчас.В рамках сессий выступали как опытные, так и новые эксперты с актуальными темами. Так, на сцене HR Foresight Forum впервые выступили: Елена Простомолотова, Азамат Бейсенбенов, Лидия Филатова, Руслан Юсуфов, Анна Елашкина, Виктор Комаров, Игорь Клочков.Одной из самых посещаемых сессий стала “Роль национальной системы квалификации в кадровом развитии компаний”, где выступил управляющий директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен». Очень активной оказалась экспертная форсайт-сессия «Истинное лицо HR-технологий» с интересными спикерами из Москвы. Гвоздем программы была кейс-сессия «Любимые факапы во внутренних коммуникациях и как их избежать».Помимо привычного формата конференции гости участвовали в форсайт- и тренд-сессиях, пленарном заседании, а также разбирали case-studies. Большое внимание на форуме уделялось нетворкингу и интерактиву - лекции затрагивали кейсы, переходя в формат дискуссий и диалог со спикерами. Участники активно взаимодействовали друг с другом, вместе решая нестандартные профессиональные задачи.HR Foresight Forum раскрыл тематики метавселенных, GPT чатов, вызовы искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами, появление виртуального рабочего пространства, трансфер технологий и многие другие.Ольга Щукина, организатор форума, генеральный директор коммуникационного агентства Galactic Group:“Для нас это первый собственный форум в Казахстане, и он собрал неожиданно большую аудиторию. Изначально HR Foresight Forum был задуман про будущее и технологии. Но главная идея в том, что будущее создается людьми. Именно поэтому концепция форума в 2023 году называется HUMAN FIRST. Чтобы сохранить интригу, мы показали данную концепцию только в день мероприятия. Тему мы выбрали неспроста - для нас было особенно важно вдохновить каждого участника!”Независимый опрос показал, что HR Foresight Forum получился не только полезным и интересным со стороны контента, но и душевным: участники активно общались между собой на протяжении всего дня. Организаторы старались познакомить гостей с новыми смелыми форматами, которые не применялись ранее на мероприятиях:задействовали мультимедийного художника, пригласили скрайберов для создания mind maps сессий, установили станцию Forecast me, а также интерактивную зону на основе кинект-технологии.Мероприятие завершилось неожиданным мастер-классом - “Йогой смеха” - практикой по формированию эмоционального интеллекта и борьбе с выгоранием. После чего гостей ждал ужин и розыгрыш подарков от партнеров форума.Особенно полезным оказалось использование партнерского мобильного приложения Event.Rocks, с помощью которого каждый участник мог задать вопрос спикеру, участвовать в голосованиях, а также оставить моментальную обратную связь организаторам.HR Foresight Forum в цифрах● 9 часов актуальных тем и обсуждений● 30 спикеров офлайн и 7 онлайн● 6 стран участников - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Турция, ОАЭ● 2 формата: онлайн и офлайн● 3 месяца подготовки● 200 участников форума офлайн● 300+ сообщений в чате● 2 параллельные сессии● 150+ представителей крупнейших компанийВ мероприятии приняли участие Холдинг Сентрас, Ernst & Young Казахстан, НПП РК «Атамекен», Beeline Казахстан, Сандоз Казахстан, Jusan Bank, Caspian Beverage Holding, OLX Kazakhstan, АО Имсталькон, Коммеск-Өмір, SAP, Mars, Kimberly Clark, Leroy Merlin и многие другие.Организаторы HR Foresight Forum - международное коммуникационное агентство Galactic Group. Команда 17 лет организует деловые, корпоративные и маркетинговые мероприятия по всему миру, объединяя бренды и людей.HR Foresight Forum: выводыНа сегодняшний день можно уверенно сказать, что будущее за искусственным интеллектом, метавселенными, концепцией web 3.0 и блокчейн-технологиями.По словам спикеров, к 2027 году более 70% компаний внедрят в работу искусственный интеллект, новые цифровые платформы, чат-ботов и приложения. Также для многих станут актуальны технологии экологического менеджмента, обработка текста, изображений и голоса с помощью AI.Особое внимание работодателей будет направлено на ментальное и психологическое групповое здоровье сотрудников - принятие и подстройка под уникальность каждого специалиста выйдет на первый план.Важный тренд - культурный код компаний будет направлен на открытую коммуникацию без лишних формальностей.Также основными тенденциями по итогам выступления спикеров являются:● Обучение через игры и интерактивы, работа над вовлеченностью сотрудников. Сценарная диагностика - технологический тренд образования и ассессмента. Компьютерные игры, которые за час проводят оценку софт-скиллс кандидатов и определяют потенциал их развития.● Саббатикал - продолжительный отпуск от месяца до года с сохранением рабочего места кандидата.● Чат-боты и онлайн собеседования, digital-этикет.● Внешние и внутренние ивенты для сотрудников: онлайн-мероприятия, гибридные конференции, нетворкинг-вечеринки.● Встречи CEO с новичками.● Дефицит разработчиков к 2025 году составит 17 миллионов человек.● Отдельный тренд — переход на стабильную удаленку среди IT. Эффективная работа в распределенном формате и поддержка механизмов удаленной работы становится ключевым фактором успеха организаций.● Самыми востребованными IT-специалистами на сегодняшний день являются: программист, разработчик, дизайнер, аналитик, системный администратор, специалист технической поддержки, специалист по информационной безопасности, системный инженер, тестировщик, сетевой инженер, гейм-дизайнер.● В ближайшем будущем появится новая профессия HR-инженер.Участники форума отметили теплую и в то же время деловую атмосферу и оставили массу позитивных комментариев. Будущее наступает быстро, сбудутся ли заявленные форсайты? И какие новые тренды и технологии нас ожидают? Время покажет…