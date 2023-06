AM Capital уделяет внимание благотворительности

просмотров: 64

Задача инвестиционной компании – приносить своим клиентам прибыль, стремясь к максимально эффективной работе с доверенным капиталом. Однако менеджмент AM Capital уверен, что любой успешный бизнес должен задумываться не только о росте рентабельности и других финансовых показателей, но и брать на себя определённые социальные обязательства.К выбору подходящего для поддержки фонда специалисты компании отнеслись не менее ответственно, чем к привычному анализу стартапов для инвестирования. Из нескольких десятков вариантов был выбран один – «World Vita». Его деятельность направлена на поддержку наиболее беспомощных членов общества – детей. Фонд тщательно изучает ситуацию своих подопечных и напрямую договаривается с клиническими центрами о медицинских услугах для них. Взносы же идут на оплату дорогостоящего лечения.«Предложение часть доходов компании направлять на благотворительность встретило искреннюю поддержку коллег, отметил управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев. Тут, как и в инвестициях: важна скорее не сумма, а регулярность. Именно поэтому мы хотим, чтобы благотворительность стала для AM Capital доброй традицией».Взнос был перечислен на счёт «World Vita» 1 июня – в День защиты детей, что весьма символично. Вся отчётность есть на сайте Фонда.Своим примером AM Capital стремится показать, что финансирование благотворительных фондов – простой и надежный способ поддержать нуждающихся. Ведь от денежных поступлений зависит эффективность работы таких организаций, а значит и жизнь их подопечных.