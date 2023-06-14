AM Capital уделяет внимание благотворительности
1 июня компания передала взнос в фонд помощи детям с редкими, тяжёлыми и трудноизлечимыми заболеваниями «World Vita».
Задача инвестиционной компании – приносить своим клиентам прибыль, стремясь к максимально эффективной работе с доверенным капиталом. Однако менеджмент AM Capital уверен, что любой успешный бизнес должен задумываться не только о росте рентабельности и других финансовых показателей, но и брать на себя определённые социальные обязательства.
К выбору подходящего для поддержки фонда специалисты компании отнеслись не менее ответственно, чем к привычному анализу стартапов для инвестирования. Из нескольких десятков вариантов был выбран один – «World Vita». Его деятельность направлена на поддержку наиболее беспомощных членов общества – детей. Фонд тщательно изучает ситуацию своих подопечных и напрямую договаривается с клиническими центрами о медицинских услугах для них. Взносы же идут на оплату дорогостоящего лечения.
«Предложение часть доходов компании направлять на благотворительность встретило искреннюю поддержку коллег, отметил управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев. Тут, как и в инвестициях: важна скорее не сумма, а регулярность. Именно поэтому мы хотим, чтобы благотворительность стала для AM Capital доброй традицией».
Взнос был перечислен на счёт «World Vita» 1 июня – в День защиты детей, что весьма символично. Вся отчётность есть на сайте Фонда.
Своим примером AM Capital стремится показать, что финансирование благотворительных фондов – простой и надежный способ поддержать нуждающихся. Ведь от денежных поступлений зависит эффективность работы таких организаций, а значит и жизнь их подопечных.