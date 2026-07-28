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Саратовские юнармейцы готовятся к окружному этапу «Гвардеец-2026»

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Саратовские юнармейцы готовятся к окружному этапу «Гвардеец-2026»

 
Стартует подготовка саратовской команды к окружному этапу юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026». Юнармейцы из районов области собрались, чтобы пройти основательную подготовку перед главными соревнованиями сезона.
 
В течение нескольких дней под руководством опытных наставников участников ждут занятия по начальной военной подготовке, военно-прикладным видам спорта и специальной военной подготовке, а также отработка управления в движении и на месте, выполнение силовых упражнений и освоение разборки и сборки автомата Калашникова.
 
«Ребята, подготовительный этап – это возможность проверить себя, свои силы и готовность к настоящим испытаниям. Каждый из вас уже прошёл отбор, и теперь важно закрепить результат, отточить каждое действие. Помните: за вами стоят ваши наставники, ваши семьи и весь регион. Желаю вам сосредоточенности, сплочённости и уверенности в своих силах», — обратился к юнармейцам заместитель министра образования области Михаил Попов.
 
По итогам подготовительного этапа будет сформирована саратовская команда, которая представит регион на окружном этапе сборов «Гвардеец-2026» в Пензе.
 
Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
 