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С начала летнего сезона в области отдохнули порядка 700 тысяч туристов

Новости


С начала летнего сезона 2022 года в регионе отдохнули порядка 700 тысяч туристов, это на 60 тыс. человек больше, чем в 2021 году.

Саратовскую область посетили туристы из 81 страны и 82 регионов РФ. Наибольшее число иностранных туристов пришлось на граждан Белоруссии, Германии, Турции, Узбекистана, Азербайджана. Лидерами среди регионов России по числу приезжих стали жители Самарской, Волгоградской, Московской, Пензенской областей и г. Москвы.

По информации туроператоров Саратовской области в текущем году отмечается увеличение спроса на региональные туры и экскурсии. Сейчас в Саратовской области реализуются 344 экскурсионных маршрута, в том числе детские и семейные туры. Популярностью пользуются рекреационный и оздоровительный туризм, активные виды отдыха: водные сплавы на байдарках, сап-борды, конные прогулки.

С начала открытия круизной навигации в 2022 году в регионе состоялось 162 судозахода, 14,9 тыс. туристов посетили экскурсионные программы в городах Балаково, Хвалынск и Саратов (в аналогичный период 2021 года – 156 судозаходов).

Все более интересной темой для туристов становятся событийные мероприятия. В региональном календаре их более 50. Это национальные праздники, спортивные соревнования, музыкальные, экологические и гастрономические фестивали и другие мероприятия.

«Сейчас в нашей стране сделана ставка на развитие внутреннего туризма. Каждая территория работает над собственным имиджем, улучшением туристской инфраструктуры, качеством сервиса и гостеприимства, чтобы в конечном итоге быть конкурентоспособной на рынке туристских услуг. Наш регион, безусловно, выигрывает за счет природных ресурсов и климата, за счет богатейшего культурно-исторического потенциала. Мы сегодня готовы предложить более 300 маршрутов по региону. Это и обзорные экскурсии по городу, экскурсии, связанные с космической темой, керамическими ремеслом, образовательные профориентационные экскурсии для школьников и студентов, лечебно-оздоровительные экскурсии и многое другое. Поэтому интерес к Саратовской области достаточно высокий, мы готовы постоянно улучшать качество туристических услуг», – прокомментировала Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области.

Министерство культуры области
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