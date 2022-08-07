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Проекты по оказанию помощи детям с особенностями развития стали победителями областного конкурса НКО

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Негосударственные поставщики социальных услуг Саратовской области, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, стали призерами областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций в 2022 году.

Один из победителей – АНО «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный Аллюр» с проектом «Без Границ». Проект направлен на развитие адаптивной верховой езды и конного спорта среди инвалидов. Благодаря проекту дети с ограниченными возможностями смогут пройти в центре физическую, социальную, психологическую адаптацию и реабилитацию.

Инклюзивную мастерскую «КИТ» для детей с ментальными нарушениями здоровья благодаря областному гранту откроет Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан». В творческо-коммуникативном пространстве мастерской подростки с ментальными нарушениями здоровья и их нейротипичные сверстники смогут заниматься творчеством, осваивать социально-бытовые, творческие навыки в комфортной дружеской обстановке.

Еще одним победителем конкурса стал находящийся на стадии включения в областной реестр поставщиков социальных услуг Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» с проектом социально-психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями развития. Проект предусматривает оказание родителям с детьми необходимой психологической помощи, консультирование по актуальным вопросам воспитания детей с особенностями развития, взаимодействия и налаживании детско-родительских отношений.

Общая сумма грантовых средств составила около 2 млн рублей.

Напомним, врио Губернатора области Роман Бусаргин дал поручение уделять особое внимание проблеме оказания помощи детям-инвалидам и детям с расстройствами аутистического спектра.