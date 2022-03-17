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Движение по федеральной трассе перекрыто в шести районах Саратовской области

Новости


В Энгельсском, Советском, Федодоровском, Дергачевском и Ершовском районах 16 марта введено ограничение движения для грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на участке с 329 по 463 км федеральной трассы А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан.

Ограничения введены с 11:30 в целях обеспечения безопасного дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, сильный ветер, низовая метель.

По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничения на данном участке действуют до особого распоряжения.

Ранее, с 8:00 закрыт участок трассы в Озинском районе с 583 км по 597 км.