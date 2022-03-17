Движение по федеральной трассе перекрыто в шести районах Саратовской области

просмотров: 354

Ограничения введены с 11:30 в целях обеспечения безопасного дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, сильный ветер, низовая метель.По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничения на данном участке действуют до особого распоряжения.Ранее, с 8:00 закрыт участок трассы в Озинском районе с 583 км по 597 км.