Движение по федеральной трассе перекрыто в шести районах Саратовской области
В Энгельсском, Советском, Федодоровском, Дергачевском и Ершовском районах 16 марта введено ограничение движения для грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на участке с 329 по 463 км федеральной трассы А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан.
Ограничения введены с 11:30 в целях обеспечения безопасного дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, сильный ветер, низовая метель.
По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничения на данном участке действуют до особого распоряжения.
Ранее, с 8:00 закрыт участок трассы в Озинском районе с 583 км по 597 км.