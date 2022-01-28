29 января состоится тур выходного дня   по маршруту Саратов – Хвалынск

просмотров: 401

Приглашаем как любителей активного отдыха, так и тех, кто предпочитает культурный отдых.Для комфортабельного путешествия организован мультимодальный маршрут «пригородный поезд плюс автобус»: сначала туристы проследуют на электропоезде до ст. Кулатка, где их уже будет ждать автобусный трансфер до Хвалынска.Отправление электропоезда 6201/6202 Саратов – Сенная — Кулатка со станции Саратов-1 в 7:03 (здесь и далее время местное), с остановкой на ст. Сенная 08:51 – 08:53, прибытие на ст. Кулатка 9:48.Автобусы отправляются со ст. Кулатка в 9:50 и прибывают в Хвалынск в 10:40. В обратный путь туристы отправятся по тому же мультимодальному маршруту в 17:50.Отправление электропоезда 6203/6204 Кулатка – Сенная — Саратов со ст. Кулатка в 19:15, с остановкой на ст. Сенная 20:06– 20:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 22:00.Стоимость проезда (электропоезд + автобус):— взрослый: в одну сторону — 558 рублей, туда – обратно — 1116 рублей;— школьники/студенты — 349 рублей, туда – обратно — 698 рублей (при приобретении билета, а также на момент поездки при себе иметь следующие документы: школьникам – справку из школы, студентам – оригинал студенческого билета).Перевозка спортивного инвентаря осуществляется бесплатно!На оплату проезда в электропоезде действует система льгот, предусмотренная в пригородном железнодорожном транспорте.Для любителей культурного отдыха АО «Саратовская ППК» разработало туристические программы, которые подойдут абсолютно всем: и детям, и взрослым! Массу положительных впечатлений гарантируем. Хвалынск – замечательный городок русской провинции, известен своими музеями, картинной галереей К.С. Петрова-Водкина, горнолыжным курортом, прекрасным национальным парком с живописными пейзажами.Туристическая программа «Хвалынск приглашает», включает в себя:- посещение вольерного хозяйства «Теремок» с катанием на санях, запряженных лошадьми, управлять которыми будет Дед Мороз;- экскурсия на Церковное подворье Крестовоздвиженского храма, основанного в 1914 году;- обед в кафе;- экскурсия в картинную галерею К.С. Петрова-Водкина. В галерее представлены оригиналы ранних и поздних этюдов, картины и рисунки К.С.Петрова-Водкина, старообрядческие иконы.- посещение туристического комплекса «Солнечная поляна». Экскурсия к св.Роднику, посещение музея «Экосвет», по собственному выбору: катание на тюбинговой дорожке, лыжная прогулка по лесу травяной чай с медом (единственный пункт в программе, который оплачивается отдельно).Стоимость программы для взрослых – 2176 рублей, для школьников и студентов – 1657 рублей.В стоимость входит стоимость проезда от г.Саратов до г.Хвалынск и стоимость экскурсионной программы, в сопровождении экскурсовода и передвижение на автотранспорте по Хвалынску. Аренда спортивного инвентаря в комплексе «Солнечная поляна» оплачивается на месте.Туристическая программа «Я в термы» включает в себя:- посещение пчеловодческого подворья «Урман». Дегустация различных сортов мёда, чаепитие с душистыми лесными травами, увлекательный рассказ о жизни пчёл и продуктах пчеловодства.- посещение хвалынских терм, продолжительностью 2 часа 20 минут. Хвалынские термы - это единственный в Саратовской области открытый термальный бассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов серебра и меди (без хлора). Подогретая до 30-35 градусов вода бассейна, площадью 300 м2 позволяет комфортно плавать в окружении великолепного пейзажа с видом на Волгу.- экскурсия в пивоварню. Вы узнаете как варится настоящее живое пиво, увидите производственное оборудование, попробуете готовый продукт (дегустация). Также вы узнаете почему от хвалынского пива на утро не болит голова.- свободное время (2 часа). Вы можете провести это время пообедав в кафе, прогуляться по парк отдыху «Хвалынь».Стоимость программы для взрослых – 2719 рублей, взрослый + школьник /студент – 4232 рубля (Внимание! Дети допускаются к экскурсии, только в сопровождении взрослых, т.к. в программе посещение пивоварни).В стоимость программы входит посещение терм 2 ч. 20 мин., стоимость проезда от г.Саратов до г.Хвалынск, стоимость экскурсионной программы, сопровождении и передвижение на автотранспорте по Хвалынску.При посещении объектов туристических программ необходимо предъявить QR-код.Билеты на проезд и экскурсионную программу можно приобрести с 24 января, по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл. 1, в пригородных кассах с 06:00 до 20:00 ежедневно.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.***В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru. Бронирование билетов пн.-пт. С 8:00 до 17:00 по телефону: +79271380044 – Юлия, +79279198082 – Владимир.