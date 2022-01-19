Состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике

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Ее участниками стали 94 школьника 9-11 классов, из них 87 обучающихся присутствовали в физико-техническом лицее №1 г. Саратова, 5 ребят – в г. Балаково, по одному обучающемуся – в г. Балашове и г. Новоузенске.«Я принимаю участие в олимпиаде, так как в будущем планирую поступить в престижный вуз и для поступления необходимо хорошо написать ЕГЭ или написать на высокие баллы олимпиаду. Сегодня может решиться моя дальнейшая судьба», - поделилась ученица средней школы №3 г. Пугачева Софья Аюпова.Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в области с 11 января по 25 февраля. Более двух тысяч старшеклассников (9-11 класс) из муниципальных районов области примут участие в олимпиаде.Мероприятия проходят с соблюдением всех профилактических мер – проведение термометрии, соблюдение социальной дистанции, использование масок, бахил, санитайзеров. Количество участников в аудитории во время проведения конкурсных мероприятий не превышает 15 человек.Региональный этап проходит по 24 общеобразовательным предметам.Завтра, 18 января, начнется региональный этап олимпиады по химии.