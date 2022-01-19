19 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
11:38 | 19 января
ДК "Россия" начинает поэтический марафон по творчеству Михаила Исаковского
10:47 | 19 января
В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива
09:53 | 19 января
Прием заявок на гранты «Агростартап» начнется 15 февраля
09:00 | 19 января
Саратовский Исторический парк присоединяется к международной акции «День музейного селфи»
16:12 | 18 января
Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки
15:22 | 18 января
Открыт приём заявок на четвёртый Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"
14:27 | 18 января
В Саратовской области организовано «Утиное селфи»
13:35 | 18 января
В этом году завершится строительство нового корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов
12:37 | 18 января
Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан
11:45 | 18 января
Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике

Новости


17 января в области прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Ее участниками стали 94 школьника 9-11 классов, из них 87 обучающихся присутствовали в физико-техническом лицее №1 г. Саратова, 5 ребят – в г. Балаково, по одному обучающемуся – в г. Балашове и г. Новоузенске.

«Я принимаю участие в олимпиаде, так как в будущем планирую поступить в престижный вуз и для поступления необходимо хорошо написать ЕГЭ или написать на высокие баллы олимпиаду. Сегодня может решиться моя дальнейшая судьба», - поделилась ученица средней школы №3 г. Пугачева Софья Аюпова.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в области с 11 января по 25 февраля. Более двух тысяч старшеклассников (9-11 класс) из муниципальных районов области примут участие в олимпиаде.

Мероприятия проходят с соблюдением всех профилактических мер – проведение термометрии, соблюдение социальной дистанции, использование масок, бахил, санитайзеров. Количество участников в аудитории во время проведения конкурсных мероприятий не превышает 15 человек.

Региональный этап проходит по 24 общеобразовательным предметам.

Завтра, 18 января, начнется региональный этап олимпиады по химии.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код