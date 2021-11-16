В Краснокутском районе проходят ремонтные работы Карпенского сельского ДК по нацпроекту "Культура"

просмотров: 543

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в Краснокутском районе проходят ремонтные работы Карпенского сельского ДК.Здание было построено в 1965 году, включает просторное фойе, зрительный зал на 200 посадочных мест, 2 помещения для творческой и кружковой работы.Благодаря нацпроекту, на ремонт и обновление оборудования, одному из старейших учреждений культуры муниципального района выделено 3689, 600 тыс. руб.Дом культуры является центром для создания условий развития творческой инициативы и организации досуга людей, проживающих на территории села Карпёнка.- В нашем Доме культуры 13 клубных формирований и любительских объединений, из них 6 для детей и подростков: два хореографических коллектива, кружок изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, театр миниатюр, - рассказала директор МУК «Cоциально - культурное объединение» Лариса Викторовна Шишкина. - В клубных формированиях занимается 89 человек. В 2020 году специалистами Карпёнского сельского Дома культуры проведено 53 культурно - массовых мероприятия, в которых приняли участие 1479 человек.В рамках национального проекта «Культура» в Карпенском СДК был произведен капитальный ремонт. Были выполнены работы по ремонту кровли, зрительного зала и фойе с внутренними отделочными работами, замене электропроводки, оконных блоков, выполнено устройство потолков и пола, произведен частичный ремонт фасада. В настоящее время сотрудники учреждения культуры занимаются оформлением концертного зала: производится устройство конструкции для одежды сцены, пошив одежды сцены, заказаны кресла в зрительный зал. Торжественное открытие планируется во второй половине декабря.- В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» проекта «Культурная среда» в Саратовской области капитально отремонтированы 5 домов культуры на общую сумму 30,5 млн рублей: в с.Теликовка Духовницкого района; в с.Генеральское Энгельсского района; в с.Синенькие Саратовского района: в с.Нижняя Банновка Красноармейского района, - отметила и.о.министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - Ремонт Карпёнского сельского Дома культуры обеспечит создание современных условий для приобщения к культуре и искусству, организации досуга и отдыха, развития творческих способностей населения. Дом культуры был и остается любимым местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми. Обновленная материально-техническая база послужит основанием для культурного обслуживания населения в соответствии с требованиями времени. Работы по ремонту сельских Домов культуры в Краснокутском районе будут продолжены. Для участия в национальном проекте «Культура» подготовлены и направлены в министерство культуры Саратовской области документы по капитальному ремонту в 2023 - 2024 годах СДК села Интернациональное, СДК села Рекорд.