В Ассамблею петровских музеев объединились более 100 учреждений из 31 региона РФ

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Она объединила музеи всех городов из всех регионов страны, чья история прямо связана с деятельностью российского императора Петра Великого. О создании Ассамблеи было объявлено в апреле 2021 года. Реализация проекта началась в рамках подготовки к празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра Первого. В сентябре 2021 года состоялось официальное учредительное собрание Ассамблеи петровских музеев.На мероприятии присутствовали представители и руководители более 100 музеев 70 городов из 31 региона России, а также представители Министерства культуры РФ, властей Санкт-Петербурга, историко-научной общественности. С момента учредительного собрания Ассамблея официально приступает к созданию программы мероприятий на 2022 год по празднованию юбилея российского императора Петра Великого, организации различных тематических мероприятий и выставочных проектов.В числе основных целей Ассамблеи – обмен научной информацией в области исторических исследований, формирование интереса к изучению историко-культурного наследия Петра I и его эпохи, реализация совместных проектов в рамках «петровской» тематики, координация деятельности учреждений культуры в рамках Ассамблеи и другое.