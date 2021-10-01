В исполком Федерации гандбола России включен Александр Алексеев
Исполком Федерации гандбола России утвердил новый состав тренерского совета ФГР на сезон 2021–2022, в который вошёл и главный тренер "СГАУ-Саратов", Алексеев Александр Михайлович.
Тренерский совет – коллегиально-совещательный орган, подразделение исполкома ФГР, созданное в целях координации деятельности и объединения усилий тренерско-преподавательского состава специализированных учебно-спортивных учреждений и других физкультурно-спортивных организаций по развитию гандбола и достижению результатов по подготовке спортсменов высокого класса и воспитанию спортивного резерва.
В тренерский совет входят главные тренеры сборных России и представители четырех сильнейших клубов мужского и женского чемпионатов России, а также председатель совета, секретарь и два члена исполкома.
Тренерский совет ФГР
Сезон-2021/22
Анатолий Драчев, председатель
Сергей Зиза, секретарь
Велимир Петкович, главный тренер мужской сборной
Владимир Максимов, главный тренер «Чеховских медведей»
Олег Ходьков, главный тренер мужского ЦСКА
Сергей Клёнов, главный тренер «Виктора»