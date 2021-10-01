В исполком Федерации гандбола России включен Александр Алексеев

просмотров: 272

Тренерский совет – коллегиально-совещательный орган, подразделение исполкома ФГР, созданное в целях координации деятельности и объединения усилий тренерско-преподавательского состава специализированных учебно-спортивных учреждений и других физкультурно-спортивных организаций по развитию гандбола и достижению результатов по подготовке спортсменов высокого класса и воспитанию спортивного резерва.В тренерский совет входят главные тренеры сборных России и представители четырех сильнейших клубов мужского и женского чемпионатов России, а также председатель совета, секретарь и два члена исполкома.Тренерский совет ФГРСезон-2021/22Анатолий Драчев, председательСергей Зиза, секретарьВелимир Петкович, главный тренер мужской сборнойВладимир Максимов, главный тренер «Чеховских медведей»Олег Ходьков, главный тренер мужского ЦСКАСергей Клёнов, главный тренер «Виктора»