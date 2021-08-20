Фестиваль "Хвалынские этюды" закончится творческим перформансом

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Программа как всегда насыщена творческими событиями. Каждый день начинается с творческих лабораторий и мастер-классов с ведущими художниками России. Апофеозом станет творческий перформанс, который состоится 21 августа сразу на нескольких арт-пространствах фестиваля. Гостей и участников фестиваля ждут выставки молодых и именитых пленэристов, работы театральных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, экскурсии по музеям города.Участники фестиваля - представители Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, Московского художественного института им. В.И. Сурикова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также учреждений среднего профессионального образования Воронежской, Ростовской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей и творческого объединения «Колесо» Ставропольского края активно работают на пленэрах.