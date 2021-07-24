В Саратове состоялся мастер-класс по контраварийной подготовке

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Первыми свои силы на автополигоне испытали замминистра транспорта Иван Козаченко и журналисты.Участникам мастер-класса показали, как нужно объезжать неожиданные препятствия. Инсценировали ситуацию: впереди идущий автомобиль резко тормозит, идущий сзади совершает объезд и видит на пути открытый колодец. Какой маневр нужно совершить, если объехать люк уже не успеваешь. Кроме того, журналистам дали возможность самим порулить, естественно, под присмотром опытных инструкторов автошколы СГТУ. Поскольку обучающие мастер-классы – совместный обучающий проект специалистов минтранса и СГТУ.«Важным направлением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является не только приведение дорог в нормативное состояние, но и снижение аварийности на них. Поэтому, так важно знать маневры, которые могут спасти жизнь», - отметил замминистра транспорта Иван Козаченко.Как избежать ДТП на ночной трассе, справиться с заносами, не наехать на пешехода – эксперты автошколы совместно со специалистами областного минтранса разберут основные дорожные ситуации и дадут практические советы водителям. Кроме того, организаторы ждут вопросы и предложения от самих автолюбителей.Сами мастер-классы будут записываться на видео и публиковаться каждый месяц в официальной региональной группе нацпроекта «Дороги Саратовской области» в соцсети ВКонтакте. Первыми темами станут объезд препятствий и безопасное вождение в темное время суток.