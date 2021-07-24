24 июля 2021 СУББОТА
Новости
18:46 | 23 июля
«Приволжская медиашкола» перевела сотрудников на «Р7-Офис»
17:17 | 23 июля
Эстафету выставки китайской культуры принял Ровенский район
17:00 | 23 июля
В Саратовскую область с начала года прибыли более 1,1 тысячи соотечественников
16:21 | 23 июля
В Саратове состоялся мастер-класс по контраварийной подготовке
15:42 | 23 июля
Стал известен первый соперник Константина Лоханова на Олимпийских играх
14:58 | 23 июля
Большой субботник состоялся на берегу речки Большая Смедова
14:23 | 23 июля
Завершился ремонт пути на перегоне Римско-Корсаковка – Разъезд 47 км в Саратовской области
13:28 | 23 июля
Участники федерального проекта "Музейные маршруты" о Парке Победы: "здесь подлинно русский дух в уникальном бытовом воплощении"
12:37 | 23 июля
Депутат призвал коллег активнее доводить до жителей области информацию о начале приёма заявок на догазификацию
11:45 | 23 июля
Трое саратовских процентов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове состоялся мастер-класс по контраварийной подготовке

Новости


В Саратовской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартуют видеокурсы по контраварийной подготовке.

Первыми свои силы на автополигоне испытали замминистра транспорта Иван Козаченко и журналисты.

Участникам мастер-класса показали, как нужно объезжать неожиданные препятствия. Инсценировали ситуацию: впереди идущий автомобиль резко тормозит, идущий сзади совершает объезд и видит на пути открытый колодец. Какой маневр нужно совершить, если объехать люк уже не успеваешь. Кроме того, журналистам дали возможность самим порулить, естественно, под присмотром опытных инструкторов автошколы СГТУ. Поскольку обучающие мастер-классы – совместный обучающий проект специалистов минтранса и СГТУ.

«Важным направлением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является не только приведение дорог в нормативное состояние, но и снижение аварийности на них. Поэтому, так важно знать маневры, которые могут спасти жизнь», - отметил замминистра транспорта Иван Козаченко.

Как избежать ДТП на ночной трассе, справиться с заносами, не наехать на пешехода – эксперты автошколы совместно со специалистами областного минтранса разберут основные дорожные ситуации и дадут практические советы водителям. Кроме того, организаторы ждут вопросы и предложения от самих автолюбителей.

Сами мастер-классы будут записываться на видео и публиковаться каждый месяц в официальной региональной группе нацпроекта «Дороги Саратовской области» в соцсети ВКонтакте. Первыми темами станут объезд препятствий и безопасное вождение в темное время суток.