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В Хвалынском краеведческом музее будет проходить Профориентационная школа по реставрации темперной живописи «Пусть меня научат!»

Новости


С 21 июля по 3 августа в Хвалынском краеведческом музее будет проходить Профориентационная школа по реставрации темперной живописи «Пусть меня научат!»

В Хвалынске поживает 10 тысяч человек, из них 7% - дети школьного возраста. В городе нет высших учебных заведений, и работает всего лишь один СУЗ - агропромышленный лицей. Поэтому ученикам средних и старших классов сложно определиться с выбором будущей профессии, так как в городе фактически не проводятся ярмарки вакансий, дни абитуриента и другие возможности ознакомления с профессиями. В связи с этим проект «Пусть меня научат!» предлагает начать знакомить школьников с профессией реставратора темперной живописи. Для этого есть необходимые условия: прекрасная коллекция древнерусского искусства Хвалынского краеведческого музея, которую ежегодно приезжают "лечить" профессиональные художники-реставраторы Москвы и Саратова. У ребят появится возможность узнать, как спасают произведения иконописи, какие секреты хранит профессия реставратора, где научиться этому искусству и куда потом идти работать.

21 июля в Хвалынск приедут педагоги-реставраторы Художественно-реставрационного колледжа Санкт-Петербурга, а также Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр».

В проекте примут участие школьники, которые получат знания и начальный практический опыт в профессии художника-реставратора. Они приобщатся к высоким образцам древнерусской живописи Поволжья, узнают об истории церкви и религиозной культуре Саратовского края, прикоснуться к духовным основам благородной профессии реставратора.

Школа будет проводиться в формате двухнедельного интенсива (лекций и мастер-классов - для детей, семинара или круглого стола - для педагогов). Группы школьников посетят реставрационную мастерскую Хвалынского краеведческого музея, в которой приглашенные педагоги-реставраторы расскажут о профессии и покажут на практике основные действия, предпринимаемые для сохранения произведений иконописи. Круглый стол на тему "Профориентация школьников в малых городах" будет проведен силами педагогического сообщества района и музея. На нём руководители школ, педагоги, родителя обсудят наиболее удачные практики профориентации детей в селах и малых городах, выработают стратегию профориентирующих мероприятий для школьников Хвалынска. Просветительские мероприятия для горожан проведут научные сотрудники музея, они расскажут о церковной культуре Саратовского Поволжья, покажут артефакты, связанные с именами святых подвижников. Специальные лекции для всех желающих проведут реставраторы.

Завершится школа концертом Ансамбля древнерусского певческого искусства СГК им. Л.В. Собинова под открытым небом.
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