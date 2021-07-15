Школьники Саратовской области выиграли конкурс «Большая перемена» и в сентябре отправятся в путешествие

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На протяжении 11 дней для школьников проходила насыщенная культурная и образовательная программа. Ежедневный дневник мероприятий опубликован в группе сообщества «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте».Школьники со всей страны, в том числе 9 учеников из Саратова, Балакова, Балашова и Красного Кута встретились в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, общались с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко и Министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Лекции и мастер-классы для ребят проводили актеры театра и кино, профессионалы в различных областях деятельности. Так, летчик, Герой России Дамир Юсупов рассказал о том, как вместе со своей командой смог без выпущенных шасси посадить гражданский самолёт, у которого не работали двигатели.Кроме того, для финалистов прошло несколько масштабных кастингов. Первыми просмотры провели представители вокально-музыкальной академии «Утренняя звезда» – образовательного проекта, запущенного совместно медиагруппой «Красный квадрат» и народным артистом России Юрием Николаевым. Академию представляла Елена Максимова – музыкальный продюсер, финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда», победитель шоу «Точь-в-точь». 14 июля для школьников был организован кастинг от Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и нового шоу «Вундеркинды».Вчера в «Артеке» на церемонии закрытия финала «Большой перемены» были названы 300 победителей конкурса. В их числе и 6 учеников из Саратовской области: Даниил Дозморов (средняя школа № 26 г. Балаково), Илья Вершинин (гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково), Яромир Топорков (средняя школа № 103 г. Саратов), Анна Симонян (средняя школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково), Ксения Варламова (средняя школа № 44» г. Саратов), Мария Лехницкая (лицей-интернат №5 ОАО «РЖД» г. Красный Кут).Вместе с другими победителями в сентябре этого года они смогут отправиться в путешествие мечты на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.