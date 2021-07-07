7 июля 2021 СРЕДА
Новости
19:38 | 07 июля
Расценки на размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"
17:00 | 07 июля
Фестиваль «ФормART» продлевает сроки отборочного этапа
16:09 | 07 июля
В Саратовской области собрано 2782 тонны ранних овощей
15:15 | 07 июля
Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений продолжает действовать
14:19 | 07 июля
Пушкинка провела в онлайн – формате очередную творческую лабораторию «Родные просторы. Природные территории и акватории»
13:21 | 07 июля
МЧС России запустил мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах – «Книга памяти»
12:28 | 07 июля
Skillbox и "Страдающее Средневековье" на новом курсе расскажут: как жили и во что верили несколько столетий назад
12:00 | 07 июля
В федеральный реестр объектов спорта внесен саратовский Дворец водных видов спорта
10:54 | 07 июля
Несанкционированные пляжи Саратова проверят представители управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Правительства области, полиции и ГИМС
10:04 | 07 июля
Декларацию о стратегическом сотрудничестве подписали ОАО «БЕЛАЗ», ПАО «Ураласбест» и ООО «БелТрансЛогистик»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Пушкинка провела в онлайн – формате очередную творческую лабораторию «Родные просторы. Природные территории и акватории»

Новости


К 85-летию образования Саратовской области Пушкинская библиотека провела в онлайн – формате очередную творческую лабораторию «Родные просторы. Природные территории и акватории».

Уникальный краеведческий проект предполагает создание краеведческих видеоматериалов с целью популяризации знаний о родном крае. К началу проведения творческой лаборатории участниками проекта были созданы видеоролики, отражающие заповедные, уникальные, красивые, необычные природные уголки, территории и акватории, которые раскрывали их особенности и привлекательность. В рамках профессиональной встречи созданные видеоролики были частично продемонстрированы, состоялось обсуждение качества, достоинств и недостатков поступивших материалов. Участником удалось познакомиться с творчеством коллег и читателей из Александровогайского, Балтайского, Вольского, Дергачевского, Екатериновского, Краснокутского, Новобурасского, Перелюбского, Питерского, Самойловского, Турковского муниципальных районов, г. Балаково.

Хорошим дополнением к дискуссии стал небольшой урок «Создаем видео», включающий полезные советы начинающим создателям видеопродуктов.

Реализация проекта продолжается.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код