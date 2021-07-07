Пушкинка провела в онлайн – формате очередную творческую лабораторию «Родные просторы. Природные территории и акватории»

просмотров: 232

Уникальный краеведческий проект предполагает создание краеведческих видеоматериалов с целью популяризации знаний о родном крае. К началу проведения творческой лаборатории участниками проекта были созданы видеоролики, отражающие заповедные, уникальные, красивые, необычные природные уголки, территории и акватории, которые раскрывали их особенности и привлекательность. В рамках профессиональной встречи созданные видеоролики были частично продемонстрированы, состоялось обсуждение качества, достоинств и недостатков поступивших материалов. Участником удалось познакомиться с творчеством коллег и читателей из Александровогайского, Балтайского, Вольского, Дергачевского, Екатериновского, Краснокутского, Новобурасского, Перелюбского, Питерского, Самойловского, Турковского муниципальных районов, г. Балаково.Хорошим дополнением к дискуссии стал небольшой урок «Создаем видео», включающий полезные советы начинающим создателям видеопродуктов.Реализация проекта продолжается.