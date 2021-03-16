Направить маткапитал на образование детей стало еще проще

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Это направление средств МСК сейчас приобретает все большую популярность. В прошлом году 1388 наших земляков использовали маткапитал на образование детей, а всего с начала действия программы – более 6 тысяч жителей области таким образом распорядились средствами государственной поддержки.Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в Пенсионный фонд РФ заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение специалисты фонда запросят самостоятельно.На данный момент региональным Отделением ПФР заключено уже 23 соглашения с учебными заведениями, среди которых популярные высшие и средние профессиональные учебные заведения Саратова и области. С полным списком учебных заведений можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru в разделе «Информация для жителей региона».Напомним, что можно направить материнский капитал на обучение любого из детей, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на МСК, исполнится три года. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет. Исключением является дошкольное образование (использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения малыша). При этом учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.Список образовательных организаций, с которыми Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области заключены соглашения об информационном взаимодействии:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»Юридический институт правосудия и адвокатуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»Юридический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А» в г. ПетровскеПрофессионально-педагогический колледж ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А»Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»Краснокутский зооветеринарный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»Марксовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»Поволжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. СаратовеФилиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. СаратовеФилиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. РтищевоБалаковский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской ФедерацииПоволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж»Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»