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Два саратовских сувенира стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»

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В Уфе наградили победителей VI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020». Саратовская область заняла в финале 2 призовых места.

1 место в номинации «Сувенир-игрушка» (категория эконом-класс) заняла работа «Эх, хорошо семье в деревне жить!». Ее автор - Надежда (МУК «Городской культурный центр», г. Ртищево Саратовская область).

2 место в номинации «Сувенир-игрушка» (средняя ценовая категория) получила работа Сергея Валеева «Свистулька керамическая» (АНО «Палата ремесел Саратовской области»).

Всего на участие в конкурсе в 2020 году было подано 3 356 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 65 регионов страны. От Саратовской области в финале окружного этапа участвовало 33 сувенира, 11 из них были высоко оценены жюри и вышли в общероссийский финал.