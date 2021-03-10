Два саратовских сувенира стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»

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1 место в номинации «Сувенир-игрушка» (категория эконом-класс) заняла работа «Эх, хорошо семье в деревне жить!». Ее автор - Надежда (МУК «Городской культурный центр», г. Ртищево Саратовская область).2 место в номинации «Сувенир-игрушка» (средняя ценовая категория) получила работа Сергея Валеева «Свистулька керамическая» (АНО «Палата ремесел Саратовской области»).Всего на участие в конкурсе в 2020 году было подано 3 356 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 65 регионов страны. От Саратовской области в финале окружного этапа участвовало 33 сувенира, 11 из них были высоко оценены жюри и вышли в общероссийский финал.