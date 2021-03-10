ЗАТО Светлый лидирует в рейтинге ВФСК ГТО в регионе

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По словам спикера, муниципальные центры тестирования ГТО организуют свою работу на 350 спортивных объектах. Тем не менее, для наращивания охвата участников всероссийского движения необходимо расширять сеть центров, особенно в крупных городах.По итогам 2020 года в регионе протестировано 23 573 человек, из них на «золотой» знак отличия нормативы выполнили 5 356 человек.Также были подведены итоги рейтинга реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных районах Саратовской области за 2020 год. В тройку лидеров вошли ЗАТО Светлый, Татищевский и Энгельсский муниципальный район. Победителям был вручен кубок.«Хорошие показатели позволили Ртищевскому району подняться с 15-го места на 9, а Балашовскому с 17 места на 11. Также улучшили свои позиции Балаковский, Лысгорский, Новобурасский, Питерский, Краснопаризанский, Ровенский район», - рассказал Владимир Новиков.В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» ведется работа по обновлению материально-технической базы для реализации комплекса ГТО. В 2019 и 2020 году были приобретены и смонтированы открытые спортивные площадки для самостоятельной подготовки граждан всех возрастных категорий в 24 муниципальных районах Саратовской области.В текущем году установка площадок будет продолжена.