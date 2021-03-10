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ЗАТО Светлый лидирует в рейтинге ВФСК ГТО в регионе

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В Центре бадминтона, построенном в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», прошло заседание коллегии министерства молодежной политики и спорта. Одним из выступающих стал Владимир Новиков - директор физкультурно-спортивного центра «Урожай».

По словам спикера, муниципальные центры тестирования ГТО организуют свою работу на 350 спортивных объектах. Тем не менее, для наращивания охвата участников всероссийского движения необходимо расширять сеть центров, особенно в крупных городах.

По итогам 2020 года в регионе протестировано 23 573 человек, из них на «золотой» знак отличия нормативы выполнили 5 356 человек.

Также были подведены итоги рейтинга реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных районах Саратовской области за 2020 год. В тройку лидеров вошли ЗАТО Светлый, Татищевский и Энгельсский муниципальный район. Победителям был вручен кубок.

«Хорошие показатели позволили Ртищевскому району подняться с 15-го места на 9, а Балашовскому с 17 места на 11. Также улучшили свои позиции Балаковский, Лысгорский, Новобурасский, Питерский, Краснопаризанский, Ровенский район», - рассказал Владимир Новиков.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» ведется работа по обновлению материально-технической базы для реализации комплекса ГТО. В 2019 и 2020 году были приобретены и смонтированы открытые спортивные площадки для самостоятельной подготовки граждан всех возрастных категорий в 24 муниципальных районах Саратовской области.

В текущем году установка площадок будет продолжена.